    首頁 > 生活

    台東關山大碗公飯16年百元熱賣約32萬碗 今天起漲為120元

    2026/02/17 08:51 記者黃明堂／台東報導
    關山農會米國學校的大碗公飯是農村的簡單美味，今天起調漲為120元。（記者黃明堂攝）

    關山農會米國學校的大碗公飯是農村的簡單美味，今天起調漲為120元。（記者黃明堂攝）

    台東關山鎮農會米國學校深受遊客喜愛的招牌美食「大碗公飯」，在維持100元售價長達16年後，終究抵擋不住物價連番上漲的壓力。關山鎮農會校長彭衍芳坦言，為了維持食材品質並因應營運成本，大碗公飯自今天大年初一起調整售價至120元。

    這碗曾榮獲第二屆田媽媽「記憶中的那一味」全國廚藝銀牌獎的大碗公飯，以香噴噴的關山米為靈魂基底，搭配在地食材烹調。彭衍芳指出，米國學校一直以來標榜「食物里程趨近於零」，配菜如花椰菜、高麗菜等，多是農會向當地農民收購，或是由他親自栽種，確保新鮮與在地特色。然而，隨著整體物價與人力成本攀升，農會表示過去已成功抵抗數波漲幅，但如今已到「打不平」的邊緣，為了永續經營，決定適度調漲20元，以順應現今市場行情。

    彭表示，碗公飯每年大約賣出2萬碗，但賣碗公飯的初衷不在賺錢，而是推廣關山米，提供大碗公飯讓更多人品嚐到關山米的好滋味進而購買米，餐飲部分長期以來僅追求收支平衡。除了米食堅持在地，豬肉食材也因關山擁有養豬產業而選用在地豬隻，雖然雞腿等部分食材因產量限制需外購，但仍盡力維持食材與土地的連結。

    因應春節期間的人力需求與服務品質，米國學校表示大碗公飯在春節假期將採取每日限量供應。儘管價格微調，農會承諾美味與誠意絕對不變，歡迎遊客在春節期間來到關山，品嚐這碗充滿土地溫度的銀牌好飯。

