高雄桃源二集團櫻花盛開迎春 警彈性交管、寶山有付費接駁

高雄桃源區寶山里二集團目前正值櫻花盛開時節。（記者蘇福男攝）

桃源區寶山里二集團櫻花公園栽植多達7種櫻花品種，是高雄地區賞櫻首選熱門地點，櫻花季將於過年後結束，六龜警分局提醒前往賞櫻民眾，因周邊停車位不多，建議可運用寶山社區提供的接駁車服務。

二集團櫻花公園種植有河津櫻、山櫻花、吉野櫻、八重櫻、粉紅佳人、木蘭緋櫻和富士櫻等櫻花品種，櫻花季於1月中下旬熱鬧揭開序幕，河津櫻、山櫻花、八重櫻接力花開，目前正值盛開階段，預計農曆過年期間將吸引大批賞花人潮。

請繼續往下閱讀...

六龜警方表示，春節期間櫻花公園將實施彈性交通管制點，包括藤枝聯外道路16.5K與櫻花公園路口及二集團三叉路口等2處，如二集團停車格或周遭車位已滿，警方將在藤枝聯外道路0K處執行管制，民眾可運用寶山社區發展協會提供的接駁車服務，接駁車在寶山里（假日市集）、櫻花公園接駁站，遊客可騎車或開車進入寶山社區後，再轉搭接駁車前往賞櫻，接駁車需另收費。

春節期間高雄桃源二集團櫻花公園預料將湧入大批賞櫻人潮，警方將實施彈性交通管制。（六龜警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法