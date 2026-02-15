台南捕蜂捉蛇年破萬件！春節服務不打烊 通報專線看這裡

台南市捕蜂捉蛇的服務，農曆春節不休息。（南市農業局提供）

台南每年捕蜂約4500巢、捉蛇約6000隻，以臭青公最多，眼鏡蛇居次，市府農業局目前委由單一廠商專責捕蜂捉蛇，農曆春節不休息，持續提供服務，讓有需要的民眾即時獲得專業協助。

市府也透過加強宣導說明相關的生態習性，以及安全注意事項，降低民眾與蜂、蛇發生衝突的風險，如遇蜂類或蛇類出沒情形，可撥打市民服務專線1999、廠商專線0965-565-980，或農業局免付費專線0800-241-314等多元通報管道，提升為民服務的便利性。

農業局長李芳林表示，台南捕蜂捉蛇全年通報案件超過1萬件，自實施捕蜂捉蛇由單一廠商專責處理後，今年度由近70位義勇消防人員組成專業服務團隊，能迅速到場處理各類案件，提供市民更即時、安心的服務。

李芳林說，捕蜂捉蛇為民服務全年無休不打烊，其中捕蜂服務時間為每日清晨6點至深夜12點，並依蜂種、位置及危險程度採分級處理原則；若蜂巢位於校園、公共空間，或已造成民眾遭蜂螫情形，將立即派員摘除。

虎頭蜂案件則由承攬廠商先向民眾說明其習性後，於下午5點後進行摘除作業；非虎頭蜂且蜂巢未位於校園或公共空間，也未造成蜂螫事件者，則於接獲通報後24小時內完成處理。

至於捉蛇服務，提供全天候24小時不間斷支援，統計資料顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為大宗，約占57%；捉蛇案件則以臭青公最多，其次為眼鏡蛇，顯示蜂類與蛇類活動範圍有都市化之趨勢。

李芳林提醒民眾保持居家環境整潔，避免蛇鼠孳生，從事戶外活動或登山時，宜穿著適當防護裝備，避免使用濃烈香水及穿著深色衣物。

如遇蜂群應保持冷靜，切勿拍打驚擾，若發現蛇類則勿靠近或觸碰，應立即撥打捕蜂捉蛇服務專線（廠商專線0965-565-980、市民服務專線1999、農業局免付費專線0800-241-314），交由專業人員到場協助，以確保人身安全。

農曆春節期間，台南市持續捕蜂捉蛇的服務。（南市農業局提供）

台南市捕蜂捉蛇的服務，全年無休。（南市農業局提供）

