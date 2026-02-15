恆春「出火」水火共生淪亂石陣！屏縣府怒要求復原

密密麻麻的灰色鵝卵石波壞原有景觀。（記者蔡宗憲攝）

國境之南知名的恆春「出火」景觀區，歷經多年封閉整修，原期待以「水火共生」的禪意美學重新驚艷遊客，不料近期卻爆出「視覺大崩壞」！原本設計優雅、反映天光的圓弧水幕化為烏有，池底竟被鋪滿密密麻麻的灰色鵝卵石，被地方民眾戲稱為「出火亂石陣」。屏縣府交旅處對此震怒，直言是廠商「畫蛇添足」，已下令復原，絕不容許精緻設計毀於一旦。

「出火」是恆春半島珍貴的天然氣噴發地質景觀，屏縣府為提升觀光品質，斥資打造全新的景觀公園，其中最具代表性的便是環繞火源的「水火共生」圓弧水池。設計師原意是利用薄薄的水層產生鏡面效果，與跳動的火燄交相輝映，象徵自然元素的和諧。

然而，昨日民眾前往遊覽時卻傻了眼。原本清澈的水池不見了，取而代之的是堆滿池底的粗糙鵝卵石，視覺上像極了未完工的工地排溝。不少藝術工作者與地方人士直言，「這簡直是父子騎驢的鬧劇，設計師看到恐怕會吐血身亡！」

據了解，這起「美學災難」起因於出火區周邊風沙大，水池底部容易積沙，部分公德心欠佳的遊客常利用池底積沙寫下「到此一遊」或塗鴉，承包廠商為維持景觀，竟突發奇想，私自搬來鵝卵石填滿池底，以為「石破天驚」能解決塗鴉問題，卻徹底毀掉了原有的通透感與藝術語彙。

屏東縣政府交通旅遊處接獲反映後，強調廠商此舉嚴重偏離設計初衷，「美感維護不能走捷徑，更不能用『醜化』來掩蓋『管理』。」縣府強調，已要求廠商在最短時間內將鵝卵石全數撤除，並恢復原本設計的平整水池。地方觀光業者也呼籲，公共建設需要全民守護，莫讓少數人的公德心缺失，抹煞了國境之南轉型藝術觀光的苦心。

「出火」原來優雅、反映天光的圓弧水幕。（記者蔡宗憲攝）

「出火」圓弧水幕化為烏有，池底竟被鋪滿密密麻麻的灰色鵝卵石。（記者蔡宗憲攝）

