    首頁 > 生活

    近半北港老街曾燒毀！「百年消防老照片特展」彌足珍貴

    2026/02/15 09:09 記者李文德／雲林報導
    老舊照片更紀錄需要訓練跳火圈等高難度動作。（記者李文德翻攝）

    俗諺「大火燒拜亭，媽祖嘛講無情」，講述清光緒年間一場大火將近半北港老街燒毀，更見證北港消防隊成立起源。北港工藝坊即日起至3月29日舉辦「百年消防老照片特展」，超過160張老舊照片，講述北港消防隊成立百年來歷史，甚至還要跳火圈、爬高梯等艱難考驗。工藝坊表示，歡迎民眾前來欣賞。

    台灣民間有句諺語「大火燒拜亭，媽祖嘛講無情」，講述清光緒20年（西元1894年）一場大火，把北港近半老街燒毀，更意指連媽祖廟的拜殿都會被燒毀，媽祖也不會徇私，意謂「天意難違」。

    北港工藝坊導覽人員蔡順良表示，明治31年（西元1898年），北港辨務署設立壯丁團，賦予救火任務，且受警察機關指揮，引進日本消防制度予以訓練及實施消防演練，正是北港消防隊起源，因此這次展覽匯集160張有關於北港消防隊老舊照片，盼讓民眾看見過去這段消防史。

    北港工藝坊館長蔡享潤表示，這些老照片由北港鎮內警消、義消及北港朝天宮等提供珍貴照片，如實呈現日治時代、光復初期的消防人員執勤、演練等情況，消防人員除訓練一般滅火外，還要跳火圈、爬高梯，其中爬高梯還要作出單手、單腳凌空等高難度動作，展場上更有展示舊式消防水槍、無線電、手持式火鉤等，彌足珍貴。

    蔡享潤表示，特展除記錄北港百年消防史，也提醒民眾們在春節期間小心火燭，展覽至3月29日，歡迎民眾前往觀賞。

    北港工藝坊即日起至3月29日舉辦「百年消防老照片特展」，超過160張老舊照片，講述北港消防隊成立百年來歷史。（記者李文德攝）

    除老舊照片還有各式舊消防文物，彌足珍貴。（記者李文德攝）

    北港工藝坊即日起至3月29日舉辦「百年消防老照片特展」，超過160張老舊照片，講述北港消防隊成立百年來歷史。（記者李文德攝）

