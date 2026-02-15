為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北部剩今天好天氣！ 明早鋒面＋東北季風接力報到

    2026/02/15 08:52 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    北部剩下今天好天氣！中央氣象署預報，今天持續是溫暖、晴朗的好天氣，但明天除夕一早開始，鋒面和東北季風接力報到，天氣轉涼、變冷，基隆北海岸有局部短暫陣雨、且有局部較大雨勢。

    氣象署預報員劉沛滕表示，今天小年夜晴朗、微熱的好天氣，但要注意夜晚溫差仍很大；降雨僅恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫雨。

    「明天除夕一早受到鋒面、東北季風接力報到，北台灣和東部轉為溼涼」，劉沛滕表示，一早北部就有局部下雨、鋒面在中午前後通過台灣，後面緊接東北季風增強，北部雲量很多且降溫，但中南部大致上維持白天舒適的狀態，溫度變化並不大。

    劉沛滕說，這波東北季風會持續到大年初二，要注意的是，明天基隆北海岸有局部短暫陣雨、且有局部較大雨勢，除夕、初一（16日、17日）桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；初二降雨減少，剩下基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    氣溫部分，劉沛滕表示，這波東北季風會讓北部在除夕開始降溫，初一、初二持續影響，直到初三才回溫。初一、初二北部低溫掉到14度到16度，中部南部夜間低溫因日夜溫差大的關係，剩下15度到16度。北台灣白天有18度到20度，中南部則仍有陽光，中部達25度、南部27度到28度。

    小年夜天氣狀況。（氣象署提供）

    小年夜天氣狀況。（氣象署提供）

