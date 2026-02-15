為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    完成台美簽署對等貿易協定！鄭麗君小年夜清晨返國微笑祝賀「新年快樂」

    2026/02/15 08:39 記者劉信德／桃園機場報導
    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨六時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    在完成台美正式簽署對等貿易協定（ART）後，行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨6時許搭乘長榮航空班機返抵國門。她未在桃園機場發表談話或接受媒體訪問，僅面帶微笑向在場媒體致意並表示「新年快樂」，隨後在隨行人員陪同下離去。

    在歷時10個月談判過程，鄭麗君此行赴美成功爭取2072項輸美產品豁免對等關稅，並確立對等關稅15%不疊加及232條款關稅適用最優惠待遇，相關內容將於美國聯邦公報載明後生效。我方後續將依《條約締結法》程序，送交國會審查。

    鄭麗君今晨與行政院政務委員楊珍妮、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮航空BR31班機返台。面對媒體詢問對談判成果是否滿意，她僅微笑點頭、揮手致意並致謝，再次祝賀大家新年快樂。

    行政院副院長鄭麗君在小年夜的清晨六時許搭乘長榮航空班機返抵國門。（記者劉信德攝）

    鄭麗君今晨與行政院政務委員楊珍妮、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮航空BR31班機返台。（記者劉信德攝）

    行政院政務委員楊珍妮。（記者劉信德攝）

