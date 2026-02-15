過年紅包有學問 廖大乙：3原則助財氣流通、步步高升

民俗專家廖大乙表示，過年紅包勿封口與對折，財氣才能流通。（記者張協昇攝）

明天就是除夕，民眾包紅包給父母等長輩或包壓歲錢給晚輩，其實都有學問，民俗專家廖大乙表示，過年包紅包有三大原則，首先必須要用新鈔、新紅包袋及雙數，其次紅包袋不能封口及對折，助財氣流通，最後一點若要包紅包給想要學業精進或升官的人，記得用直式紅包袋，就能讓領到紅包的人步步高升、考試金榜題名。

廖大乙指出，大家都知道包紅包要用雙數，過年也一樣，尤其包給長輩的紅包，最好能每年增加金額，象徵讓長輩福壽綿長，且一定要用新鈔及新的紅包袋，不可使用舊紅包袋，錢包好後不要對折放進口袋，以免折損財氣，最重要的一點是紅包袋不能封口，這樣才能讓財氣流通，讓拿到紅包的人能有一整年的好財運。

廖大乙強調，紅包袋有直式與橫式兩種，兩種紅包袋其實有不同代表意義，如果是要包給想升官或學業精進的晚輩，要用直式紅包袋，代表不斷向上進步、步步高升；對於做業務有業績壓力或八大行業的人，則建議用橫式紅包袋，讓他們能提升競爭力、持續拓展業務，財源廣進。

此外，廖大乙也建議民眾準備除夕圍爐年夜菜不可馬虎，建議用芹菜、蔥、蒜、紅蘿蔔（紅菜頭）4樣蔬菜入菜，取其諧音讓全家人在新的一年能更勤奮、聰明、精打細算，事事都能有好彩頭。

民俗專家廖大乙建議民眾年夜菜可用芹菜、蔥、蒜、紅蘿蔔（紅菜頭）4樣蔬菜入菜。（記者張協昇攝）

