    首頁 > 生活

    南投馬年飛馬小提燈吸睛 燈會期間每日限量發放

    2026/02/15 07:59 記者張協昇／南投報導
    南投馬年飛馬小提燈，是1隻展飛翔的小飛馬。（記者張協昇攝）

    2026南投燈會從昨（14日）起在南投縣會展中心登場，持續至3月8日，縣府呼應今年燈會飛馬造型的主燈「凌光之翼」，推出可愛的飛馬小提燈，燈會期間每日限量發送，春節加量發送（除夕休息），發送方式為每晚6點30分，於主燈區旁服務檯發號碼牌，民眾憑號碼牌於當日燈會結束前均可兌換小提燈。

    南投燈會共設置11個燈區，其中主燈「凌光之翼」採天際視角設計，展翼飛馬造型結合齒輪機械結構呼應馬年意象，呈現動態展演效果，並攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」推出專屬聯名燈區。

    呼應今年燈會主燈採飛馬造型設計，縣府也推出有翅膀的可愛飛馬小提燈，當提起小提燈時，提把會帶動翅膀上下擺動，宛如展翅飛翔，搭配五彩閃爍的燈光，在夜晚中相當夢幻吸睛，組裝也相當容易。

    此外，燈會期間也推出人氣IP「反應過激的貓」紀念幣與紀念品，遊客依規定完成集章後，即可換取網美隨身鏡、壹圓發財金及鑰匙包等各式聯名紀念品，若集章完畢，並出示於燈會期間在南投的合法旅宿住宿及南投境內購物消費滿額證明，即可兌換值得收藏的聯名紀念幣單、雙幣套組，每天限量兌換，遊客得把握機會。

    南投馬年小提燈，採飛馬造型設計，燈會期間每日限量發放。（記者張協昇攝）

    南投燈會推出人氣IP「反應過激的貓」紀念套幣。（記者張協昇攝）

    南投燈會今年主燈「凌光之翼」，採飛馬造型設計。（南投縣政府提供）

