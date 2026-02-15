為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央執政遭藍白癱瘓 蘇巧慧籲速審總預算

    2026/02/15 08:20 記者鍾麗華／台北報導
    今年度中央政府總預算案持續遭藍白卡關，影響中央施政，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧呼籲在野黨速審總預算和各項民生法案。（資料照）

    台北市副市長李四川宣布將在2月底請辭投入新北市長選戰，爭取國民黨提名，讓新北市長選戰白熱化。中央施政連動地方選情，不過，今年度中央政府總預算持續遭藍白卡關，影響重大政策推動，民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧呼籲在野黨速審總預算和各項民生法案。

    蘇巧慧表示，民進黨政府一直持續努力照顧全體國人，從今（2026）年元旦開始，包括加碼租金補貼、提高基本薪資、提高生育補助、啟動長照3.0等多項福利政策都正式上路，就是希望擴大照顧民眾。

    蘇巧慧說，她也提出「六大福利政見」，從「免費營養午餐」到「減輕醫療負擔」，從「幫長輩換假牙」到「升級敬老卡」，就是希望減輕市民朋友家庭負擔。未來，她也會持續推出更多政見，和政府一起做民眾最堅強的後盾。

    蘇巧慧指出，上個會期由於在野黨杯葛，政府總預算一塊錢都沒有通過審查，期盼國民黨這個會期可以遵守自己上會期的承諾，盡快審查總預算和各項民生法案。

