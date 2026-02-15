為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邊喝水邊發文？梁文傑Threads開張火力全開 網敲碗：想買同款茶杯

    2026/02/15 09:00 即時新聞／綜合報導
    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑。（資料照）

    陸委會副主委、發言人梁文傑於記者會上犀利且不失幽默應答，加上不時「從從容容」喝水後再回話的態度引發網友熱議。梁文傑昨於Threads平台首度發文，大頭照則是梁文傑插畫圖正在喝水，經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯直呼「他的頭像！」

    喬伊斯昨晚於臉書粉專發文指出，「梁文傑首脆，他的頭像！」政治工作者周軒也發文笑說，「深夜重磅消息。梁文傑副主委的脆發文啦！」

    梁文傑昨晚10時許於Threads平台發布首則串文，內容提及「台美關稅議題不是我的職權。不過我也早知道聯合報會用這麼大篇幅來反對，或者說不是反對，就是找麻煩。我那個年代比較重視中國時報會『搞懂搞西』，現在的聯合重工真的更會重工。」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「梁副第一篇文，好深奧」、「已追，雷文克勞代表」、「來朝聖梁副的首文，梁副這句更會重工直接把名詞變動詞，不愧是當年文字功力第一梯隊的」、「我好愛看陸委會的記者會，這星期還有兩場，根本是新年特別節目」，還有網友敲碗詢問「陸委會真的沒有想要開發你使用的茶杯當紀念品嗎？」

    梁文傑首則PO文。（圖擷取自梁文傑Threads）

    梁文傑首則PO文。（圖擷取自梁文傑Threads）

    梁文傑昨於Threads平台發布首則，大頭照則是梁文傑插畫圖正在喝水。（圖擷取自梁文傑Threads）

    梁文傑昨於Threads平台發布首則，大頭照則是梁文傑插畫圖正在喝水。（圖擷取自梁文傑Threads）

