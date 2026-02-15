柯文哲要媒體「改過自新」葉耀元列3點邏輯破綻：又在鬼扯！

柯文哲。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲過往的幕僚「橘子」許芷瑜，目前仍滯留海外尚未歸案，「鏡週刊」記者近日爆料許芷瑜疑藏匿香港，有可能在過年前後回台投案。柯則回嗆，希望「鏡週刊」在新年要「改過自新，重新做人！」對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元反問，「橘子被通緝，在海外躲避司法，請問這跟鏡新聞的關聯性在哪裡？」

葉耀元昨於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文轉發媒體報導提及，京華城案關鍵人物「橘子」傳出年後返台，有媒體爆料指出，「橘子」目前人在香港，對逃亡生活已感厭倦，預計年後歸案。對此，民眾黨前主席柯文哲出席活動表示，去年一年，「鏡新聞」與北檢少數檢察官勾結，淪為打手，這已成全民普遍印象，他希望新的一年對方能改過自新。

葉耀元分析，這算是民眾黨跟柯文哲一個很典型的鬼扯方式。請讓我們用邏輯來推倒一下問題在哪裡：

第1、橘子被通緝，在海外躲避司法，請問這跟鏡新聞的關聯性在哪裡？

第2、請問民眾黨哪裡有掌握「鏡新聞與少數北檢檢察官勾結」的證據？有的話你們怎麼不直接提告或公布媒體呢？

第3、講了一堆顛倒是非的話，然後再加一句「希望新的一年對方能改過自新」，講得好像自己很寬大一樣。少來了，多少人希望你們不要再胡搞瞎搞，把台灣政治攪成一團爛泥。

