凌晨國道飆1.8倍車流！上午7地雷路易塞車「有管制措施」

今天小年夜，交通部高速公路局指出，今天凌晨0-5時車流量飆1.8倍，並提醒今天仍有7處路段容易塞車，並有相關管制措施，包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

高公局統計，今天凌晨0-5時交通量為7.1百萬車公里，是年平均平日4.0百萬車公里的1.8倍；預估今日交通量為102百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.3百萬車公里，

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

