    首頁 > 生活

    感恩地方支持 這群小朋友大秀傳統才藝致謝

    2026/02/15 09:19 記者吳俊鋒／台南報導
    六甲國小學生代表以精彩的傳統才藝，感謝地方各界對教育的支持。（六甲國小提供）

    農曆春節進入倒數，台南市六甲國小特別舉辦「歲末感恩之旅」，由學生代表走訪轄內的公私單位，大秀參賽獲獎的舞龍、武術與扯鈴等傳統才藝，已精彩的表演展現榮耀，向在地善心力量致謝。

    小朋友們犧牲假期，在師長的帶領下，拜訪在地支持學校發展的機關團體與企業單位，包含六甲區公所、議員服務處、蘭都觀光工廠、新口福羊肉店，以及宏潤生技，還有多宮廟等，歲末迎春之際，向長期關心教育的各界表達誠摯謝意。

    感恩行程由學生帶來近年來屢獲佳績的特色團隊展演，氣勢磅礡的舞龍、沉穩有力的武術，以及技巧純熟的扯鈴等接力登場。

    校長蘇淑娟表示，孩子們以汗水與實力，將一年來在全國與市級賽事中用心付出的成果，化為最真誠的感恩行動。

    蘇淑娟提到，無論是翻騰獻瑞的舞龍，或紀律與毅力的武術、專注與協調的扯鈴，每段演出，都是孩子們對支持者最具誠意的回饋。

    蘇淑娟指出，教育不只在於培養能力，更重要的是學習懂得感恩，孩子願意用行動向社區致謝，就是最美的成果。

    蘇淑娟強調，學校能在各項競賽中屢創佳績，除了師長辛勤指導之外，更仰賴在地企業、民意代表，以及宮廟團體的支持，還有資源挹注，「教育是整個社區共同成就」。

    六甲區長陳啓榮感謝師生用心準備，特地致贈「金馬伍吉」紅包，以及棉花糖，也祝福鄉親在新的一年都能順利、平安。

    六甲國小學生代表走訪地方各界，以精彩的傳統才藝，感謝大家對教育的支持。（六甲國小提供）

    六甲國小以精彩的傳統才藝，感謝地方各界對教育的支持。（六甲國小提供）

    六甲國小學生代表透過精彩的傳統才藝，感謝地方各界對教育的支持。（六甲國小提供）

    熱門推播