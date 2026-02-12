「齊柏林衛星」第一波影像公開 新竹科學園區影像全都錄

福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」新竹科學園區影像全都錄讓人驚豔。（國家太空中心提供）

由國家太空中心發布的福衛8號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）去年11月升空後所發布的第一波影像昨天公開，影像涵蓋沿海、城市、機場，更展現國內外5座城市的不同地表紋理，包括新竹科學園區及台南安平及高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場，清楚的衛星影像，讓人看見新竹科學園區的全貌，更驚豔新竹高科技發展的脈絡。

國家太空中心提到，這些影像以美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」驗證，確認原始影像解析度符合1公尺規格，並可透過影像後處理技術，將影像解析度進一步提升至0.7公尺；影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR）皆優於原始設計，齊柏林衛星不僅順利達成任務，更超越原先預定。此外，機場是影像辨識最常拍攝的標的。畫面中，行進間的飛機與車輛能清楚辨識，展現衛星在城市觀測與細節辨識的優異性能。

請繼續往下閱讀...

齊柏林衛星還能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像！紅邊波段對於葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於精準農業，亦可提升對森林、生物多樣性與水體環境的監測能力，更深入的應用於環境變遷監測。國家太空中心主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA團隊努力8年，他以TASA團隊為榮。

福衛8號是台灣首個自製光學遙測衛星星系，由8顆衛星組成（前6顆原始解析度1米，後兩顆原始解析度小於1米），隨著星系逐漸布建，衛星軌跡能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達1日3次。福衛8號的第2顆衛星（FS-8B）已準備進行一連串的環境測試，預計今年底搭乘 SpaceX 火箭升空。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法