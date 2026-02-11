「齊柏林衛星」561公里高空直擊安平 黃偉哲：台南國際能見度躍進

「齊柏林衛星」（FS-8A）首波公開影像成果中，拍攝到台南安平，輪廓清晰。（圖擷取自台灣國家太空中心TASA粉絲專頁）

福衛8號星系首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）首波公開影像亮相，成功自離地約561公里的太空軌道拍攝台南安平，城市輪廓清晰可辨，成為矚目焦點。從高空俯瞰，安平沿海地形、港灣紋理與街廓細節盡收眼底，展現台灣自製高解析度遙測衛星的技術實力，也讓世界透過太空視角看見台南。

齊柏林衛星去（2025）年11月升空，完成驗證與軌道測試後，今年1月正式執行取像任務。本次公布影像涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場及西班牙巴塞隆納機場，其中安平影像最受關注。影像經美國軍方常用「影像判讀解析力標準」驗證，確認原始解析度達1公尺，並可透過後處理技術提升至0.7公尺，影像清晰度與訊噪比更優於原始設計標準。從畫面中可清楚辨識建築輪廓、道路線條與港區設施配置，展現卓越的城市觀測能力。

請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，此次由台灣自主研製衛星自561公里高空精準捕捉，不僅代表國家太空科技實力提升，也象徵台南在智慧城市與國際能見度上的躍進。未來，衛星高解析度影像及紅邊波段（遙感探測中關鍵的光譜波段）觀測能力，亦可應用於台南農業監測、海岸環境變遷分析及生態保育工作，強化城市治理的科學基礎。

從安平海岸到太空軌道，台南這一次真的被世界看見。文化局長黃雅玲表示，南瀛天文館推出「星軌任務出發—福衛8號特展」，展示齊柏林衛星拍攝安平成果，透過圖文與互動單元介紹研發歷程與應用，邀請大家走進天文館，從太空視角看見台南、看見台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法