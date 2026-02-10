為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    走春易塞時段曝！清境、日月潭尖峰分流防塞爆

    2026/02/10 08:03 記者劉濱銓／南投報導
    春節期間日月潭預料出現大批旅遊潮，公路局呼籲提早抵達，住宿客則可延後進入，透過分流避開交通尖峰。（記者劉濱銓攝）

    春節期間日月潭預料出現大批旅遊潮，公路局呼籲提早抵達，住宿客則可延後進入，透過分流避開交通尖峰。（記者劉濱銓攝）

    春節連假長達9天，南投縣台14甲線清境農場、合歡山，以及台21線日月潭風景區預估出現大批走春車潮，公路局分析台14甲線2月18至20日（初二至初四）、台21線2月18至21日（初二至初五）最容易塞車，呼籲遊客提早抵達，住宿客則可延後進入景區，以免塞車影響遊興。

    公路局埔里工務段表示，依據往年春節連假交通資料，台14甲線清境、合歡山路段，預估自2月18日至20日、每天上午10點至下午1點最容易塞車，民眾若當天往返，可在早上9點前抵達，若是過夜住宿客，可在下午4點後進入，避開塞車時段。

    台21線日月潭則預估從2月18至21日，每天上午10點至下午2點容易車多壅塞，當天往返遊客建議早上10點前抵達，過夜則可在下午4點後進入，透過分流方式避開交通尖峰，以免塞進車陣動彈不得。

    另外，民眾從台21線埔里前往日月潭，如因日月潭水社路段車多回堵，屆時在台21線九龍路口可左轉台21甲線，以順時針方式往伊達邵方向環潭遊憩，避免塞車久候。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播