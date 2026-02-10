走春易塞時段曝！清境、日月潭尖峰分流防塞爆

春節期間日月潭預料出現大批旅遊潮，公路局呼籲提早抵達，住宿客則可延後進入，透過分流避開交通尖峰。（記者劉濱銓攝）

春節連假長達9天，南投縣台14甲線清境農場、合歡山，以及台21線日月潭風景區預估出現大批走春車潮，公路局分析台14甲線2月18至20日（初二至初四）、台21線2月18至21日（初二至初五）最容易塞車，呼籲遊客提早抵達，住宿客則可延後進入景區，以免塞車影響遊興。

公路局埔里工務段表示，依據往年春節連假交通資料，台14甲線清境、合歡山路段，預估自2月18日至20日、每天上午10點至下午1點最容易塞車，民眾若當天往返，可在早上9點前抵達，若是過夜住宿客，可在下午4點後進入，避開塞車時段。

台21線日月潭則預估從2月18至21日，每天上午10點至下午2點容易車多壅塞，當天往返遊客建議早上10點前抵達，過夜則可在下午4點後進入，透過分流方式避開交通尖峰，以免塞進車陣動彈不得。

另外，民眾從台21線埔里前往日月潭，如因日月潭水社路段車多回堵，屆時在台21線九龍路口可左轉台21甲線，以順時針方式往伊達邵方向環潭遊憩，避免塞車久候。

