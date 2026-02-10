為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節走春祈好運 遊學太子爺駐駕克明宮擲筊送6面金牌

    2026/02/10 07:52 記者陳鳳麗／南投報導
    已駐駕1111間宮廟的遊學太子爺，婉拒各種送紅包和獻金牌，春節做客竹山還送金牌和發財萬靈丹。（記者陳鳳麗攝）

    已駐駕1111間宮廟的遊學太子爺，婉拒各種送紅包和獻金牌，春節做客竹山還送金牌和發財萬靈丹。（記者陳鳳麗攝）

    春節將至，竹山克明宮邀請遊學太子爺駐駕過年，與該宮供奉的關聖帝君等神明，一起庇佑信眾，遊學太子爺婉拒廟方送金牌，且管理代言人廖大乙準備6面金牌，大年初一到初六每天供信眾擲筊博金牌，初二到初四則送「發財萬靈丹」，宮方初一也發送1200個百元紅包，讓民眾開春就招來財運。

    「遊學太子爺」是遊走全台的神明，多年來全台跑透透，到本月為止已駐駕1111間不同的宮廟，主祀關聖帝君的竹山克明宮，去年春節邀遊學太子爺來過年，今年請示神明後再度邀請祂來竹山過年做客。

    遊學太子爺管理代言人廖大乙，數十年來強調「談錢非宗教」，因此駐駕各宮廟均婉拒廟方送紅包、敬獻金牌，春節期間駐駕克明宮，仍堅持該原則，因此克明宮將該份心意轉送來走春的信眾遊客，大年初一上午9點起，發送1200個百元紅包，另贈送1000支文昌筆。

    廖大乙也傳達遊學太子爺的庇佑祝福信眾的心意，他指出，共打造6面金牌，上面有開運旺財密碼，大年初一到初六每日送出一面，當天擲筊擲出最多聖筊者，就能把金牌帶回家。另外，從大年初二到初四，每天也會發送「發財萬靈丹」，讓拿到的人可以平安又發財。

    克明宮主委楊非武（左）和遊學太子爺管理代言人廖大乙（右）展示要送出的金牌。（記者陳鳳麗攝）

    克明宮主委楊非武（左）和遊學太子爺管理代言人廖大乙（右）展示要送出的金牌。（記者陳鳳麗攝）

    有遊學太子爺的吉祥發財密碼的金牌，將讓民眾擲筊請回。（記者陳鳳麗攝）

    有遊學太子爺的吉祥發財密碼的金牌，將讓民眾擲筊請回。（記者陳鳳麗攝）

