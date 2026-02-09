02/09 各報重點新聞一覽

日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，8日在眾議院大選中贏得壓倒性勝利。（美聯社）

高市冬季奇襲壓倒勝 日眾院大選 執政聯盟過2/3

日本首相高市早苗發動的「冬季奇襲」奏效，在八日的眾議院大選中贏得壓倒性勝利，執政自民黨席次從原有的一九八席，至截稿前已增至三〇〇席，不僅過半，甚至跨過「絕對安定多數」（二六一席）門檻。與日本維新會的廿八席合計，執政聯盟席次已達三一五席，篤定跨過三分之二（三一〇席）門檻。在中國持續施壓的背景下，大選結果顯示，日本民意以選票力挺高市。

未取得所有相關人士授權 寇世勳道歉 籲世紀血案停止製作

電影《世紀血案》惹議，演員寇世勳昨打破沉默，發出聲明向林義雄一家人道歉，坦言因自己思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對相關人士造成二次傷害，深感自責，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，「懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

陷投顧老師騙局 醫師遭詐7200萬 女兒報警逮車手 仍執迷不悟掏光財產

新竹一名診所醫師誤信投顧公司「老師」騙局，陸續將名下資產拿去貸款甚至借高利貸變現，手捧八次現金共四千萬元給詐團車手後，被女兒發現報警逮人，但醫師依然執迷不悟，深信老師不會騙他而繼續拿錢給車手，最後共被騙超過七千兩百萬元。

日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政聯盟也將跨過三分之二席次門檻。高市當晚表示，選後將持續鞏固自、維的合作基礎。

最後一哩 鄭麗君本周赴美簽關稅協定

針對台美關稅談判，據了解，關稅協定文本已進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，備戰後續攻防；府院力拚農曆年前達陣，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊本周有望赴華府簽署「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」，完成談判最後一哩路。

高市政權 獲壓倒性勝利

日本眾議院選舉8日投開票，在擔任首相的自民黨總裁高市早苗「裙襬效應」發威下，日媒出口民調預測，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾院465席中有望拿下356席，而光是自民黨便可獨得321席，單獨跨越眾院三分之二多數門檻（310席），取得壓倒性空前勝利。

中低收長者假牙補助 中央喊停

實施逾15年的老人假牙補助政策，今年起喊卡！衛福部每年約編列8000萬元預算，為中低收入戶65歲以上長者製作全口假牙提供補助，但衛福部表示，因假牙補助非法定性義務，主計總處今年起不再編列該預算。牙醫師公會全國聯合會表示，超高齡社會之下，需要假牙的長者恐怕愈來愈多，取消補助將不利長者口腔健康，呼籲中央應持續辦理。

電影《世紀血案》引發爭議，演員寇世勳昨打破沉默，向林義雄一家人道歉，喊話劇組應停止電影後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。圖為寇世勳出席日前的殺青記者會。（資料照）

新竹一名醫師誤信投顧公司「老師」騙局，被騙超過7200萬元；新竹地院法官痛批詐團車手嚴重侵害醫師財產，將車手孫志良判刑5年。（資料照）

