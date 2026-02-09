高市冬季奇襲壓倒勝 日眾院大選 執政聯盟過2/3

日本首相高市早苗領軍的自民黨和日本維新會執政聯盟，8日在眾議院大選中贏得壓倒性勝利。（美聯社）

日本首相高市早苗發動的「冬季奇襲」奏效，在八日的眾議院大選中贏得壓倒性勝利，執政自民黨席次從原有的一九八席，至截稿前已增至三〇〇席，不僅過半，甚至跨過「絕對安定多數」（二六一席）門檻。與日本維新會的廿八席合計，執政聯盟席次已達三一五席，篤定跨過三分之二（三一〇席）門檻。在中國持續施壓的背景下，大選結果顯示，日本民意以選票力挺高市。

民意力挺 自民黨過半、逾300席

高市為解決執政黨無法掌握國會安定多數席次，政權呈現不穩定狀態，毅然於一月廿三日宣布解散國會。由於解散重選將影響政府總預算審查時程，起初遭到各方質疑，但隨著選戰開打，高市展現超高人氣，不僅在「陸戰」掌握優勢，「空戰」也獲得網友強力支援。

相對地，由立憲民主黨與公明黨眾議員合組的「中道改革聯合」，因起步太晚加上政策模糊，未能獲得中間選民支持，席次從原有的一六七席銳減，小選區幾乎全軍覆沒，包括幹事長安住淳、老將小澤一郎和玄葉光一郎等大咖，均中箭落馬。

自民黨在二〇〇〇年後的最高紀錄，是二〇〇五年小泉純一郎「郵政解散」時囊括二九六席，其次為二〇一二年安倍晉三奪回政權時的二九四席，但當時的總席次為四八〇席，而這次總席次為四六五席，高市拿下超過三〇〇席，可說是創紀錄的勝利。

新國會預定本月中旬召開，高市續任首相已無懸念，接下來她將領導全新的自民黨，積極推動外交、安保政策和經濟財稅改革，進一步提升日美同盟與對中嚇阻力。

