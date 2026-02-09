陷投顧老師騙局 醫師遭詐7200萬 女兒報警逮車手 仍執迷不悟掏光財產

新竹一名醫師誤信投顧公司「老師」騙局，被騙超過7200萬元；新竹地院法官痛批詐團車手嚴重侵害醫師財產，將車手孫志良判刑5年。（資料照）

新竹一名診所醫師誤信投顧公司「老師」騙局，陸續將名下資產拿去貸款甚至借高利貸變現，手捧八次現金共四千萬元給詐團車手後，被女兒發現報警逮人，但醫師依然執迷不悟，深信老師不會騙他而繼續拿錢給車手，最後共被騙超過七千兩百萬元。

法官痛批車手黑心 判刑5年

新竹地院法官痛批詐團車手嚴重侵害醫師財產，使其幾近喪失畢生積蓄，更感嘆其辛苦正當所得亦可能再難尋回，將車手孫志良依詐欺取財罪重判徒刑五年。

法官調查，詐欺集團前年九月假借投資公司名義，對年近七旬的醫師誆稱可投資獲利云云，致使醫師受騙，從前年九到十二月間，共在竹縣住處等地手捧現金面交八次給不同車手，被騙四千萬元。

直到前年十二月十七日醫師又要手捧二五七萬元現金給歹徒，被女兒發現異狀報警處理，警方當場逮獲車手陳男。然而醫師仍執迷不悟，深信車手只是中間橋樑，跟上游無關，竟繼續拿房地產向高利貸業者抵押貸款，又向親友與甚至診所員工借錢，就是無法走出發財夢。

事隔一個月，醫師再將二四五七萬元現金交給車手孫志良，孫男僅獲一千五百元報酬。事後醫師又拿五〇八萬元現金給車手，總計受騙超過七千兩百萬元。

被害醫師的友人語重心長地說，事後被害醫師還說要繼續努力，還要持續給對方錢，詐騙集團的「老師」還是用各種名目，騙他補錢才能領回賺到的錢，敬告各界千萬不要借錢給他！

