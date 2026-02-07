為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    千秋寶艦成靈啟航 澎湖龍門安良廟舉行龍骨安寶儀式

    2026/02/07 07:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    龍門安良廟舉行龍骨安寶儀式，迎接2028年千秋寶艦。（龍門安良廟提供）

    龍門安良廟舉行龍骨安寶儀式，迎接2028年千秋寶艦。（龍門安良廟提供）

    澎湖縣湖西鄉龍門村安良廟為籌備2028年恭送代天巡狩楊、朱、張三府千歲回天繳旨宗教盛事，繼2月1日舉行「千秋寶艦（龍德千歲號）建造龍骨開斧典禮」後，再次隆重舉行「龍骨安寶儀式」，象徵千秋寶艦正式成靈啟動，建造工程邁入重要里程碑。

    龍骨安寶儀式依循傳統古禮進行，由廟方主祭人員恭請3府千歲聖駕降臨監禮，將象徵祈福、鎮煞、護佑之寶物安奉於寶艦龍骨之中，祈求後續建造工程順利、人員平安，並庇佑地方風調雨順、合境安康。儀式過程鐘鼓齊鳴、香煙裊裊，場面莊嚴隆重，吸引眾多信眾到場參與。

    籌備會主任委員蘇文鈞表示，千秋寶艦為代天巡狩信仰中極具代表性的宗教象徵，而龍骨安寶更被視為寶艦「成靈」的重要科儀，具有承接神意、啟動使命的深遠意義。隨著寶艦工程逐步推進，相關宗教科儀及慶典活動也將依期程陸續展開，為2028年回天繳旨盛典暖身，也展現澎湖地方信仰與傳統宗教文化的深厚底蘊。

    蘇文鈞同時表示，千秋寶艦建造及相關宗教科儀工程浩大，誠摯歡迎十方善信與社會大眾隨喜贊助、共植福田，一同護持地方信仰文化傳承。相關捐款與活動洽詢，請聯絡：

    主任委員蘇文鈞（0921-256-913）、法師長洪瑞達（0933-372-892）、廟祝（副主委） 蘇瑋揚（0934-083-207）、總幹事楊昭武（0910847867）。

    安寶儀式依照古代科儀進行，保佑千秋寶艦工程順利。（龍門安良廟提供）

    安寶儀式依照古代科儀進行，保佑千秋寶艦工程順利。（龍門安良廟提供）

