02/04 各報重點新聞一覽

美國參議院軍委會主席韋克爾二日表示，對台灣在野黨於立院大幅刪減國防預算感到失望。（法新社檔案照）

自由時報

自由日日Shoot》封殺國防預算 恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

國民黨在立法院與民眾黨聯手十度封殺政院版一．二五兆元國防特別條例草案後，接著由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中進行國共智庫交流。美國參議院軍委會主席韋克爾二日表示，對台灣在野黨於立院大幅刪減國防預算感到失望；參議員蘇利文也重話批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。

揭合作3大戰略方向 賴：台美共同打造安全具韌性供應鏈

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」日前在華府落幕，總統賴清德昨主持記者會揭示台美合作的三大戰略方向，台美準備成立工作小組，就供應鏈韌性、無人機系統認證等關鍵領域推動實質計畫，共同打造安全具韌性供應鏈，同時台灣將加速對接國際高標準規範，深化台美產業連結。

高市美濃大峽谷盜採 不法獲利2.4億 起訴市議員前特助石麗君等12人

喧騰一時的高市「美濃大峽谷」盜採土石案，經橋頭地檢署偵查終結，不法獲利高達二億四千餘萬元，昨天依違反組織犯罪條例和廢棄物清理法等罪，將市議員前特助石麗君等十二人提起公訴，並求處主嫌呂啟田和石女各有期徒刑四年和二年以上，並聲請續押石女。

聯合報

北京國共論壇 蕭旭岑：兩岸合作賺世界的錢

暌違九年，國共智庫論壇昨在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑致詞指出，兩岸應合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國「漁翁得利」掏空台灣、剝削台灣。大陸國台辦主任宋濤說，當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待；大陸將繼續推出更多便利兩岸人員往來措施，推動兩岸旅遊交流合作。

零家庭照顧者時代來臨 專家批長照3.0有三不足

長照三點○上路，衛福部日前公布最終核定版本，衛福部次長呂建德接受本報專訪表示，重點聚焦「醫療結合長照」、「安寧療護」及「預防及延緩失能」等三大方向，期盼國人活得好、活得久。專家則點出「三不足」嚴峻考驗，在重症失能者照顧、長照支付、照顧人力均有所不足。

中國時報

蕭旭岑：兩岸合作 不讓外國掏空台灣

中斷近10年後，「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉行。率團參加的國民黨副主席蕭旭岑致詞表示，此次論壇是為兩岸產業尋找出路，雖然兩岸在不同體制下發展，但同屬中華民族應互助合作，兩岸要合作賺世界的錢，不要對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣。大陸國台辦主任宋濤說，舉辦智庫論壇，是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措，這次交流是充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來、家國團圓，未來可期。

賴清德：台美攜手 深入經濟夥伴關係

賴清德總統3日就「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議成果舉行記者會，說明台美合作3大戰略和2大目標，他強調台美經貿夥伴關係已進入新階段，將攜手走進世界。他並說，這場記者會不是為了國共智庫論壇而舉辦，但「剛好可以提供對比」，讓國人辨識到底是民進黨「走進國際」或國民黨推動的「二次西進」經濟戰略，何者對台灣較有利。

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」日前在華府落幕，總統賴清德昨主持記者會，揭示台美合作的三大戰略方向。（記者羅沛德攝）

高市美濃大峽谷盜採案，橋頭地檢署昨偵結起訴前市議員特助石麗君等12人，圖為檢方查扣怪手等證物。（橋檢提供）

