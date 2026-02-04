自由日日Shoot》封殺國防預算 恐傳遞錯誤訊號 美參院軍委主席：台灣在野黨令人失望

美國參議院軍委會主席韋克爾二日表示，對台灣在野黨於立院大幅刪減國防預算感到失望。（法新社檔案照）

韋克爾呼籲立法院應重新考慮

國民黨在立法院與民眾黨聯手十度封殺政院版一．二五兆元國防特別條例草案後，接著由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中進行國共智庫交流。美國參議院軍委會主席韋克爾二日表示，對台灣在野黨於立院大幅刪減國防預算感到失望；參議員蘇利文也重話批評國民黨「為向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。

國民黨回應，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。美國總統川普預計四月訪問中國大陸，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

韋克爾於社群媒體發文指出，對台灣反對黨在立院大幅削減國防預算感到失望，預算提案是為了急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，立法院應該重新考慮。

為向中共低頭削減軍費 蘇利文重批國民黨「在玩火」

共和黨參議員蘇利文也指出，立法院上週在未通過台灣自衛所需預算下休會，國民黨領導層同時於北京與中共會面，計畫進行更大規模交流，不難看出背後意圖，並警告「為了向中共卑躬屈膝而削弱台灣國防，等於是在玩火」。

對此，民進黨立委王定宇強調，國民黨現在的所作所為，是在推民主台灣入火坑，正在葬送你我和孩子們的未來。外交部長林佳龍受訪表示，可以理解國際的關心，相關事件給國際的訊息值得在野黨深思，期待立法院能加速付委審查。

