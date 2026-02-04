高市美濃大峽谷盜採 不法獲利2.4億 起訴市議員前特助石麗君等12人

高市美濃大峽谷盜採案，橋頭地檢署昨偵結起訴前市議員特助石麗君等12人，圖為檢方查扣怪手等證物。（橋檢提供）

喧騰一時的高市「美濃大峽谷」盜採土石案，經橋頭地檢署偵查終結，不法獲利高達二億四千餘萬元，昨天依違反組織犯罪條例和廢棄物清理法等罪，將市議員前特助石麗君等十二人提起公訴，並求處主嫌呂啟田和石女各有期徒刑四年和二年以上，並聲請續押石女。

高市府表示，去年主動發現美濃區某土地遭回填廢棄物，即裁處行為人三百萬元，要求清除復原，市府並將全案移送法辦。

非法回填廢棄物高達十四萬噸 高市府：主動發現裁罰並送辦

起訴書指出，呂啟田自二〇一七年十月間起，涉嫌指揮盜採砂石和非法回填廢棄物的犯罪集團，並事先大量購買或實質掌控美濃區多筆農地，盜採砂石販售並挖坑後，再向非法營建廢棄物業者收取傾倒費用，牟取不法利益。

二〇二四年六月間，呂男透過中間人與石麗君簽訂假租賃契約，以一千六百萬元取得石女的農地後，先盜採砂石形成巨大坑洞，再非法回填廢棄物並收費。

此外，石女另向警方申請砂石通行證，掩護業者回填非法廢棄物，呂男則向每輛貨車收取六百元至一千五百元不等費用。

去年八月國民黨立委柯志恩率隊至美濃勘查，質疑高市府瀆職、包庇，事後遭踢爆陪同勘查的女子是無黨籍市議員朱信強的特助石麗君，也是地主之一，石麗君隨即遭解雇。

檢方調查，呂等人涉嫌傾倒廢棄物高達十四萬噸，不法獲利達二億四千餘萬元，昨天將呂男等十二人起訴，並建議從重量處呂男和石女有期徒刑四年和二年以上。

