    南投名間蓋焚化爐爭議 鄉長陳翰立：縣府推動垃圾源頭減量消極

    2026/02/04 07:31 記者張協昇／南投報導
    名間鄉長陳翰立表示，縣府推動垃圾源頭減量消極，導致最後以非蓋焚化爐不可作為唯一解方。（資料照）

    南投縣政府規劃在名間茶鄉興建焚化爐，引發地方強烈抗爭，日前在「第二階段環境影響評估範疇界定會議」中爆發肢體衝突，鄉親甚至不惜下跪要求停止興建，名間鄉長陳翰立語重心長表示，縣府長期以來在垃圾源頭減量等制度性作為消極，導致最後以「非蓋焚化爐不可」作為唯一解方。

    陳翰立說，縣府對外公布的焚化爐興建資料前後反覆，一度稱規模為每日焚化700噸，後來又改口為500噸，但南投縣每日實際垃圾產生量僅約250噸，數據本身即充滿矛盾與不合理之處。尤其縣府在垃圾分類、廚餘去化與減量制度上始終消極，導致垃圾量被「制度性放大」，最後再以非蓋焚化爐不可作為唯一解方，中央曾提供經費協助推動相關制度，但縣府消極作為，形同以行政怠惰製造危機，再將代價轉嫁給農業鄉鎮承擔。

    名間反焚化爐自救會也指出，他們並非否認垃圾問題的存在，也支持縣政府應提出具體可行的垃圾源頭減量政策，但現實卻是縣府長期缺乏清楚方向與實質作為，反以裁罰鄉親懸掛的抗議白布條等作為來壓制民意。因此，自救會堅決反對焚化爐設在名間鄉，因為這是一條關於地方尊嚴、民主程序與世代正義的底線，絕不能犧牲台灣手搖飲文化與農產業根基。

    對此，南投縣政府表示，縣府積極推動各項垃圾源頭減量等措施，包括破袋檢查、透過社區宣導資源回收及補助民眾購買家用廚餘機等，目前也正在規劃設置大型廚餘處理中心，今年就會發包興建。

    名間鄉親在焚化爐興建案環評範疇界定會議中下跪，要求停止興建。（資料照）

