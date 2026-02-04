台東池上大坡池步道破損 水保署允補助300萬改善

立委莊瑞雄（中）與陳瑩（左）會勘大坡池步道。（記者黃明堂翻攝）

大坡池步道是台東縣池上鄉的自然地標與觀光休憩景點，近年來受到多次颱風與豪雨侵襲，周邊步道地表土方嚴重流失致使通行環境惡化，安全亮起紅燈，立法委員莊瑞雄、陳瑩向水保署爭取經費及會勘，共同研議改善方向，整體經費約300萬元。

莊瑞雄指出，大坡池步道現況因長期受強烈水流沖刷，原有的土方流失相當嚴重，現場許多路段僅剩下裸露的地表和零星碎石，導致整體地形凹凸不平，不僅影響行走舒適度，安全風險亦明顯升高，增加民眾跌倒受傷的可能性，本次工程預計改善步道長度約457公尺，整體經費約300萬，將全面提升步道排水功能、結構補強與綠化景觀。

請繼續往下閱讀...

陳瑩說，工程規劃將同步強化通行安全、排水功能及綠化景觀，透過鋪面整建、結構補強與植栽補植等方式，全面提升步道耐久性與環境友善度。水保署台東分署說明，為解決路基不穩，除了整平土方、鋪設碎石級配來穩固基底，更加入砌排石與大塊石等工法強化結構，針對排水問題，則透過埋設鋼筋混凝土管，改善大坡池步道周邊長年的溢淹與沖刷狀況，藉由強化基礎工程，提升步道耐用度與承載力，讓鄉親走得平穩又安心。

池上鄉長林建宏說，為了讓大坡池的景觀更加迷人，在步道周邊密植914平方公尺的假儉草，這項設計除了能發揮固土護坡的水土保持功能，未來待落羽松成林後，隨季節而變色的樹影將與湖面波光相映成趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法