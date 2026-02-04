傳承125年不間斷 海尾朝皇宮宋江陣登錄南市無形文化資產

海尾朝皇宮宋江陣登錄南市無形文化資產，3日晚授證儀式，台南市長黃偉哲（左）、李中遵主委（右）李中遵、鄭明傳總教練（中）出席盛會。（南市文化局提供）

台南市安南區海尾寮朝皇宮所屬的「海尾朝皇宮宋江陣」成立於1900年，迄今已傳承125年且未曾中斷，是台江十六寮地區具代表性的傳統武陣。

該陣於2024年11月通過文化資產審議，並於12月正式公告登錄為台南市民俗類無形文化資產，保存者為朝皇宮。市長黃偉哲於昨（3）日晚間廟方舉辦賞兵平安宴時，親自頒發文化資產登錄證書，肯定廟方長年守護與傳承宋江陣文化的努力。

海尾朝皇宮宋江陣起源於庄頭防衛。相傳清末海尾寮庄曾遭海賊侵擾，庄紳吳營率眾抵抗不幸殉難，其子吳春吉為防再度受害，特地禮聘七股頂山仔師傅徐仕金、陳德籃來庄授藝組陣，藉以守護庄民安全。該陣以藍腳巾為標幟，象徵庄神大道公神衣顏色，後來逐漸轉化為酬神祈福、護庄驅邪的重要信仰武陣。

目前宋江陣主要參與每3年1科的「海尾大道公赴下大道謁祖請火」科儀，也長年投入台江迎神祭與土城仔香等重要民俗活動，由轄境內12里、8大柱庄民共同參與，完整保存多項傳統陣法、儀式與武術，展現穩定而深厚的傳承體系。

近年來，海尾朝皇宮宋江陣除維持傳統制度外，也積極向新社區招募成員，並將武陣文化傳承至其他庄頭，同時保存百年兵器與陣法圖，並開辦「台江少年武藝班」，培育年輕世代，讓百年武陣在現代社會持續扎根。文化資產管理處表示，此次登錄不僅是海尾庄頭的榮耀，也象徵台江十六寮代代相傳，「輸人不輸陣」的庄頭精神，期盼宋江陣文化持續發揚。

