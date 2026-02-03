育成精準健康人才逾6.7萬人次 中興和暨大學生打造AI智慧農業防護系統

中興大學和暨南國際大學學生組成「雷鳥小組」，成功拿下國科會創新創業激勵計畫補助創業金100萬元。（教育部提供）

因應全球大健康產業發展趨勢，教育部自2022年開始推動「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，教育部今（3）日說明，2022年至2025年已培育逾6.7萬人次，輔導39個團隊成功創業。其中，中興大學農業暨自然資源學院及暨南國際大學管理學院跨校學生組成「雷鳥小組」團隊，發展出「AI即時影像辨識結合多波長雷射的智慧農業防護系統」，拿下精準健康產業創新創業競賽多元農業組金獎，獲教育部U-start創新創業計畫95萬元及國科會創新創業激勵計畫100萬元創業金，並成立斗笠智農科技公司。

教育部資科司科長張寶儷說明，計畫聚焦精準健康產業，以精準醫學、智慧醫材、健康福祉，食品創新、精準農業與多元健康等6大領域的產業發展需求人才為重點，透過人工智慧、物聯網等數位科技，以及國際行銷與法規等跨領域知能導入及交流合作，建構「數位與智慧健康產業」及「數位與多元農業產業」的「產產學」合作資源平台，導引大學校院鏈結數位科技與生技產業，培育具產業實作力及國際競爭力的跨域人才。

張寶儷表示，教育部透過系統化創新創業培育機制，導入產研、創投等各界專家共同輔導潛力團隊，並槓桿學校或外部育成資源，2022年至2025年在校園內已輔導超過600個創新創業團隊，成立39家新創公司。

而台北醫學大學生物醫學工程系團隊學生在2022及2023年，運用智慧感測元件與先進的電刺激技術，開發專為退化性神經疾病患者設計的高齡智慧步行的輔具「智慧型垂足電刺激器」，前年獲得國家新創獎，並獲國科會科研創業計畫萌芽案670萬元創業金，去年11月取得經濟部價創2.0計畫2000萬元補助，師生團隊預計於今年7月成立新創公司。

此外，教育部也深耕大學校院生技醫農（BIO）與數位科技（ICT）的跨域整合與培育量能，並透過學產研聯盟機制，建立跨校、跨域、跨產業的共育生態，每年辦理多元的數位與生技跨領域研習課程，2022年至今促成超過約5.5萬人次的跨校師生跨領域學習，所觸及的博後、臨床及產業人員也超過約1.2萬人次，提升產業從業人員的數位職能。

「雷鳥小組」利用 AI即時影像辨識，結合多波長雷射，打造出智慧農業防護系統。（教育部提供）

