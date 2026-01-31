入住北車商旅驚見「臭蟲爬滿床」 網嚇爆：蔓延速度超快！

有網友在社群抱怨，入住北車附近商旅「鉑泊客」睡到一間都是床蝨的房間。（圖翻攝自鉑泊客粉專）

近日有網友在社群抱怨，入住台北車站一間商旅，半夜驚見好幾隻俗稱「臭蟲」的床蝨在房間亂竄，翻起床墊都是蟲和排泄物。讓人頭皮發麻的畫面曝光後，掀起熱議，業者急忙跳出來滅火，宣稱已針對受影響房間進行最高規格清消作業，並與房客商討補償事宜。

一位網友最近在Threads分享影片和照片，爆料北車附近的商旅「鉑泊客」環境糟糕，接獲客訴的態度也很差勁。原PO表示，他入住當天一進房就飄散奇怪的味道，起初他也沒太在意，怎料半夜竟然出現紅色的蟲在爬，還看到有蟲跑進他的背包，接著就找不著蹤影了，讓他超崩潰。他上網查相關資料後才知道是床蝨，網上資訊都說這種蟲很容易夾帶回家，是很嚴重的問題，當下他也不敢繼續住下去。

請繼續往下閱讀...

隨後他就去跟商旅櫃台反應，但對方態度消息，也沒什麼道歉，是他再三要求後才願意處理，「後來跟櫃檯人員去檢查房間，掀開床單發現床墊上都是大大小小的蟲跟排泄物，他們一開始還說可能是其他旅客夾帶進來的想推卸責任，問題是這床墊這麼明顯，床旁邊的箱子上還有蟲的殼，根本就沒做好清潔。」

該貼文曝光後隨即引發熱議，「床蝨真的超級可怕，想到就覺得癢，又癢又痛」、「床蝨真的不能小看，一旦蔓延開來就是台北旅宿業的浩劫」、「這是很嚴重的蟲害，而且擴散速度非常快」、「在日本還有床蝨地圖，台灣這間的櫃台也太誇張」、「要確定千萬不要將床虱帶回家，那會是你居家的大災難」、「太噁心了吧 有床蝨很嚴重欸，怎麼還能用這種敷衍了事的態度」。該文還釣出北市觀傳局留言：「您好，觀傳局收到了，立刻來了解處理」。

對此，鉑泊客發布公告，坦承館內有蟲害疑慮，宣稱接獲通知第一時間就採取行動，除了協助房客更換房間，也幫忙將衣物進行高溫烘乾消毒。翌日一早，他們就請專業消毒公司對受影響房間進行最高規格的臭蟲清消作業，經過全面檢查，其他房間沒有類似狀況，但他們還是有在規劃做全館清消。業者還說，對受影響房客致上最深歉意，目前持續跟該名房客保持聯繫，積極商討補償後續事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法