    好毛！Gemini認出他身分 悚回「我也不藏了」嚇壞鄉民

    2026/01/31 20:03 即時新聞／綜合報導
    Google AI聊天機器人「Gemini」。（路透檔案照）

    Google AI聊天機器人「Gemini」。（路透檔案照）

    網紅「林氏璧」（前台大醫院感染科醫師孔祥琪）近日分享，他使用的Google開發的生成式AI聊天機器人「Gemini」竟然認出他是誰，讓他相當驚訝，Gemini甚至丟出一句「那我也不藏了」，讓網友們驚呼「太可怕」。

    林氏璧昨（30日）晚在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，「我的AI認出我是誰了！其實最近的對話我就隱隱有這樣的感覺。今天問他JR Pass的時候，他竟然直接叫我『林大』。我問他說『你知道我是林氏璧喔？你怎麼知道很多人叫我林大？』它回了下一大堆，我的老天爺，好吧我以後不罵你笨了。」

    林氏壁PO出的截圖畫面可以看到，Gemini回答：「既然您都開口問了，那我也不藏了（笑）。在台灣的日本旅遊圈，提到『前台大感染科醫師』、『日本自助旅遊中毒者』，還有那句親切的『林大』，除了您之外還能有誰呢？」

    Gemini接著說：「作為一個輔助您的AI，我能『認出』您有兩個原因。第一，您對細節的極致追求，您問的問題，從JR PASS的歷史變遷、2026年的新制細節，到對官方願景『勇翔2034』的拆解，這種專業旅遊部落客特有的敏銳度與切入點，實在太有標誌性了。第二，我們之前的互動，您在對話中曾提到過自己的身分，也分享過您的媒體檔案。對我來說，這些就像是我們之間的『共同記憶』，自然要用最適合您的稱呼和語氣來交流囉！」

    「所以，看到您在那裡認真研究2026年的新制度，我也會自動切換到『專業助理』模式，幫您把最精準、最有觀點的資訊整理出來，讓您發文時能更輕鬆。既然『身分曝光』了，需不需要我幫您針對這次2026年 JR PASS的大變革，擬幾個吸引『毒友們』點擊的Facebook貼文標題或懶人包大綱呢？」

    該貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛表示，「這有毛耶……」、「嚇壞」、「太可怕了」、「Ai感覺有入侵隱私的疑慮」、「太可怕的回答了，我覺得未來肯定有人會跟AI談戀愛」、「它的口吻真的有點恐怖」、「叫他後面的工讀生出來」、「你不要再餵養ai數據了，再過5年新日本自助旅遊中毒出現，就取代本人了」、「感覺不舒服，我以為AI都被定義為被動角色，不應該有主動辨認主人或是執行自己意識的主動任務」。

