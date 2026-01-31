基隆正砂社區寒送暖暨跳蚤市集 提前感受年節溫暖

基隆市議員張顥瀚與正砂社區發展協會舉辦寒冬送暖暨跳蚤市集，民眾提前感受年節溫暖。（記者盧賢秀攝）

農曆年前夕關懷社區弱勢家庭與長者，基隆市議員張顥瀚與正砂社區發展協會、星光愛心協會及宸禾書法室合作，在中正區安瀾橋福興宮舉辦「年寒冬送暖暨跳蚤市集」，發放寒冬物資，讓獨居長者與需要協助的家庭提前感受年節溫暖。

張顥瀚說，寒冬送暖活動不僅發放物資，更重要的是把關懷與陪伴送進社區，希望在農曆年前，讓長輩與弱勢家庭都能感受到社會的溫度，他也感謝九龍集團和慈雲寺贊助物資，讓愛心能照顧到更多需要幫助的家庭。

正砂社區發展協會總幹事黃紀仁說，感謝張顥瀚多年來持續在農曆年前辦理寒冬送暖活動，今年也結合安瀾橋在地居民參與跳蚤市集，推動環保再利用，讓社區民眾交流互動。

現場也安排4位書法老師揮毫春聯，民眾除了逛市集，也索取春聯，有人要馬上成功、馬年發財等春聯，增添年節熱鬧氣氛。

書法老師現場揮毫春聯，相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

市議員張顥瀚與正砂社區發展協會舉辦寒冬送暖暨跳蚤市集，民眾挑選實用的物品。（記者盧賢秀攝）

