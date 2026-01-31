為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南市長公館開放 歲末關懷弱勢迎新年

    2026/01/31 14:25 記者楊金城／台南報導
    家扶義賣活動。（新營公所提供）

    家扶義賣活動。（新營公所提供）

    台南新營市長公館今天（31日）為弱勢家庭開放，舉辦歲末關懷迎春活動，有大師揮毫贈春聯、北台南家扶中心義賣、春節應景歌謠演出及氣球表演等活動，熱鬧滾滾，散發著濃濃的年味。

    市長夫人劉育菁首先祝福大家「金馬伍吉」！新年快樂！並向參與活動的弱勢家庭及市民致意；她表示，優先照顧弱勢是市政的重要理念，今天邀請新營弱勢家庭及北家扶扶助家庭共同參與，感受滿滿的社會暖流外，更盼「拋磚引玉」，有更多人加入關懷公益，讓溫馨與感動在台南這個有愛的城市中不斷地延續。

    包括台南市秘書處處長黃國照、新營區長陳宏田、後壁區長李至彬、柳營區長劉發仲、北台南家扶主任李桂平都到場向民眾提前賀年。

    公所邀請新營在地書法名家周基山、黃松明、周顯榮及陳秀如在現場揮毫贈送春聯，還有新民國小音樂班室內樂、蔡君達氣球藝術等表演外，也有鹹香菜粿和暖心湯圓提供品嘗，氣氛溫馨。

    在台南新營的市長公館舉辦歲末關懷送春聯活動。（新營公所提供）

    在台南新營的市長公館舉辦歲末關懷送春聯活動。（新營公所提供）

    市長公館有新民國小音樂班表演。（新營公所提供）

    市長公館有新民國小音樂班表演。（新營公所提供）

    台南新營市長公館今天（31日）為弱勢家庭開放，舉辦關懷迎新春。（新營公所提供）

    台南新營市長公館今天（31日）為弱勢家庭開放，舉辦關懷迎新春。（新營公所提供）

