為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    下跪、衝撞、翻桌！抗議名間焚化爐 環評爆警民衝突

    2026/01/31 14:22 記者劉濱銓／南投報導
    南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（記者劉濱銓攝）

    南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（記者劉濱銓攝）

    南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，今在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，當地自救會質疑焚化爐聯外道路未取得土地同意書，環保局就逕自開會，今率大批民眾前往抗議，還與警方爆發肢體衝突，並高呼流會，會議因此停滯，由於會議主席、暨大教授蔡勇斌認為無程序問題，可繼續開會，但民眾仍持續杯葛，以致會議淪為各說各話，未有結論。

    名間焚化爐案今召開二階環評界定會議，自救會與100多名鄉親到場參加，不僅名間鄉長陳翰立到場，就連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉的縣議員、民代都前來聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，以及茶園果樹等農作安全。

    自救會表示，焚化爐開發單位為南投縣政府，但還未取得焚化爐獨立聯外道路的土地同意書，環保局就急著開二階環評界定會，要求縣府必須補正才能開會，以維護程序正義。

    現場會議主席、暨大教授蔡勇斌則認為，今會議並不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，未來要如何評估審查焚化爐設施，因此堅持會議持續進行。

    但陳情民眾不滿程序不公，不僅高呼流會、會議無效，還激動下跪要求會議停止，最後抗議無果，與現場警方數度爆發激烈推擠與肢體衝突，現場還有會議桌被掀翻，也有情緒激動的民眾被警方壓制，以致會議癱瘓一整個上午。

    南投縣環保局表示，今會議是要聽取當地民眾心聲，針對焚化爐可能對空氣、水源、交通、生態，以及茶園種植環境等影響收集意見。

    至於焚化爐聯外道路尚未取得土地同意書，則因與今天的會議召開並不牴觸，民眾仍可提出意見，屆時環評審查會就道路取得問題，要求開發單位補正完成。

    南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（記者劉濱銓攝）

    南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉反對焚化爐自救會，認為縣府身為開發單位，但聯外道路尚未取得土地就逕自開會，質疑程序不公，率百餘人前往抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉反對焚化爐自救會，認為縣府身為開發單位，但聯外道路尚未取得土地就逕自開會，質疑程序不公，率百餘人前往抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投名間反對焚化爐自救會，認為環評會議程序不公，要求停止會議，有激動民眾與警方發生衝突，過程中會議桌還被掀翻。（記者劉濱銓攝）

    南投名間反對焚化爐自救會，認為環評會議程序不公，要求停止會議，有激動民眾與警方發生衝突，過程中會議桌還被掀翻。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉反對焚化爐自救會，認為縣府身為開發單位，但聯外道路尚未取得土地就逕自開會，率民眾前往靜坐抗議。（記者劉濱銓攝）

    南投名間鄉反對焚化爐自救會，認為縣府身為開發單位，但聯外道路尚未取得土地就逕自開會，率民眾前往靜坐抗議。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播