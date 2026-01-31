下跪、衝撞、翻桌！抗議名間焚化爐 環評爆警民衝突

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（記者劉濱銓攝）

南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，今在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，當地自救會質疑焚化爐聯外道路未取得土地同意書，環保局就逕自開會，今率大批民眾前往抗議，還與警方爆發肢體衝突，並高呼流會，會議因此停滯，由於會議主席、暨大教授蔡勇斌認為無程序問題，可繼續開會，但民眾仍持續杯葛，以致會議淪為各說各話，未有結論。

名間焚化爐案今召開二階環評界定會議，自救會與100多名鄉親到場參加，不僅名間鄉長陳翰立到場，就連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉的縣議員、民代都前來聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，以及茶園果樹等農作安全。

自救會表示，焚化爐開發單位為南投縣政府，但還未取得焚化爐獨立聯外道路的土地同意書，環保局就急著開二階環評界定會，要求縣府必須補正才能開會，以維護程序正義。

現場會議主席、暨大教授蔡勇斌則認為，今會議並不涉及焚化爐案通過與否，而是要與民眾討論，未來要如何評估審查焚化爐設施，因此堅持會議持續進行。

但陳情民眾不滿程序不公，不僅高呼流會、會議無效，還激動下跪要求會議停止，最後抗議無果，與現場警方數度爆發激烈推擠與肢體衝突，現場還有會議桌被掀翻，也有情緒激動的民眾被警方壓制，以致會議癱瘓一整個上午。

南投縣環保局表示，今會議是要聽取當地民眾心聲，針對焚化爐可能對空氣、水源、交通、生態，以及茶園種植環境等影響收集意見。

至於焚化爐聯外道路尚未取得土地同意書，則因與今天的會議召開並不牴觸，民眾仍可提出意見，屆時環評審查會就道路取得問題，要求開發單位補正完成。

（記者劉濱銓攝）

（記者劉濱銓攝）

（記者劉濱銓攝）

（記者劉濱銓攝）

