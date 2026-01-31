馬公市公所「筆韻飛揚馬年春」揮毫 16位書法家寫春聯

馬公市公所舉辦「筆韻飛揚馬年春」，各界嘉賓揮毫揭開序幕。（馬公市公所提供）

馬公市公所為迎接今年農曆春節，今（1月31日）於市公所3樓禮堂舉辦「筆韻飛揚馬年春」新春揮毫活動，集結縣內16位書法家寫春聯，透過書法藝術與年節習俗結合，讓市政空間提前洋溢新春氣氛。活動由馬公市立幼兒園澎南班帶來「神馬攏賀迎新春」表演，現場氣氛熱絡。隨後由市長與貴賓致詞，並進行感謝狀頒發、揭聯及開筆儀式，象徵新年啟筆、迎祥納福。

黃健忠表示，新春揮毫活動能夠順利舉辦，感謝馬公市民代表會長期對市政活動的支持，也感謝澎湖縣書法學會理事長與書法老師們投入心力，讓市民在農曆年前就能就近領取春聯、感受年節氣氛。他也感謝市民朋友踴躍參與，讓市政空間在年節前充滿人情味與溫度。

此次活動由澎湖縣書法學會理事長林昇進率團參與，集結縣內16位書法家共同現場揮毫，除林昇進理事長外，尚包括陳鼎盛、呂明鏡、謝聰明、歐宗悅、李俊賢、謝聰惠、李傳續、呂添德、陳明生、張碧芬、徐於楨、陳成統、吳順義、王明立及薛永在等人，為市民書寫春聯，傳遞新春祝福。

活動當日多位地方貴賓到場共襄盛舉，包括市代會主席歐銀花、副主席莊國輝、代表吳武宗，以及立委楊曜服務處助理段湘玲、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、前市長葉竹林等人出席，一同向市民致上新春祝福。除書法揮毫外，現場亦規劃馬年提燈DIY、春聯許願牆體驗及集章贈獎活動。市長黃健忠在現場發送馬年紅包袋，與市民互動交流，為活動增添年節喜氣。

澎湖縣書法學會理事長林昇進，率領會員書寫春聯。（馬公市公所提供）

