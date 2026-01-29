為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026台南車展登場 上百廠商、520個攤位展出

    2026/01/29 14:01 記者劉婉君／台南報導
    2026台南車展在大台南會展中心登場。超跑車隊快閃引人注目。（記者劉婉君攝）

    2026台南車展在大台南會展中心登場。超跑車隊快閃引人注目。（記者劉婉君攝）

    「2026台南車展」今（29）日起至2月1日在大台南會展中心登場，共有上百家廠商、520格攤位展出。除了上午開幕約有約10輛超跑到場快閃助陣，週六、日上午10時至11時30分，還將分別有哈雷車隊及重機聯合車隊快閃。

    台南車展邁入第4年，規劃新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區及周邊產業區等，有新車、進口豪華車、重機及最新改裝部品，呈現汽機車產業的多元樣貌，包括日本寬體改裝教父中井啟打造的RMB Porsche 997改裝實車，及二輪展區的國內改裝品牌首度亮相氣壓式倒叉避震系統等。

    展覽活動由啦啦隊演出揭幕，六點超跑團約10輛超跑在大台南會展中心門口一字排開，吸引許多民眾圍觀、拍照，週末的哈雷大會師及重機聯合快閃，2天合計預估有超過400輛重機、18支車隊自全台匯集到台南。

    展覽結合「台南購物節」，民眾於展出期間在現場認可攤位消費，即可取得台南購物節抽獎序號，並享有序號加倍送等優惠；現場還有舞台表演、打卡送好禮、集章抽獎等活動。

    約10輛超跑一字排開，相當吸睛。（記者劉婉君攝）

    約10輛超跑一字排開，相當吸睛。（記者劉婉君攝）

    2026台南車展在大台南會展中心登場。（記者劉婉君攝）

    2026台南車展在大台南會展中心登場。（記者劉婉君攝）

    2026台南車展規劃新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件及周邊產業區。（記者劉婉君攝）

    2026台南車展規劃新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件及周邊產業區。（記者劉婉君攝）

