民眾抱怨基隆月眉土資場砂石車亂象 市府：科技執法無違規

基隆月眉路土資場恢復營運。（基隆市政府提供）

基隆月眉土石方資源回收處理場1月16日恢復營運，但最近有民眾在網路社群平台貼文，有砂石車「發瘋了」，民眾抱怨市府承諾「嚴格管制」是騙人的。不過市府都市發展處澄清，所有要進月眉土資場的砂石車都需裝設GPS，並有24小時科技執法，但截至目前為止並沒有發現違規情形。

基隆信義區月眉土資場2019年11月因土石溢流，遭市府勒令停業，2022年市府通過業者復營運計畫。暖暖興隆街去年邊坡滑落，市府設置防柵欄之後，1月15日下午恢復單線雙向通行，月眉土資場在1月16日恢復營運，初期限定1天80輛，同時有暖江橋頭有科技執法，取締違規。

不過，有民眾卻在網路平台貼文，指月眉土資場重啟後八堵興隆街附近住戶，發現砂石車又開始發瘋了？原本說好的「嚴格管制」根本是騙人的，他親眼看見砂石車在小路裡橫行，質疑市府監督在那裡？

暖暖區過港里長陳清池和市議員林旻勳說，砂石車都裝有GPS，暖暖橋頭有科技執法，目前沒有聽說有砂石車偷跑的情況。

都發處副處長張書維表示，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，砂石車每日只能在上午9點至下午5點時段內通行，並有24小時科技執法的監督，都市發展處持續與地方里長保持聯繫，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意，至目前為止並沒有違規情況。

都發處重申，月眉土資場營運後，每天進場的砂石場平均66車次，市府會「嚴格監督」，民眾如有發現砂石車違規偷跑情形，請提供相關事證給都市發展處，將依相關規定進行裁罰。

基隆月眉土資場恢復營運。（記者盧賢秀攝）

月眉土資場恢復營運，有義交指揮通行。（記者盧賢秀攝）

