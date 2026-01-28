高鐵新世代列車3》高鐵全年旅運 首度破8千萬人次！

高鐵公司在高鐵左營基地舉辦第二車輛檢修廠上梁典禮。左起為高雄市長陳其邁、交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲。（記者吳亮儀攝）

高鐵的旅運人次節節攀升，台灣高鐵公司今天（28）公布去年全年旅運量創新高，首度突破8千萬、達8207萬人次，年成長4.9%。去年第4季因各地舉辦演唱會、節慶活動，單月旅客人數都超過700萬人次。

高鐵公司統計，相較2024年全年旅運人次7825萬人次，去年增加約382萬人次，年成長4.9%。平日每日旅運人次來到22.5萬人次，相比2024年的21.4萬人次，每天再多出1.1萬人次。

去年12月740.8萬人次 創單月新高

高鐵公司指出，綜觀全年營運狀況，下半年運量逐漸增加，尤其第4季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動之帶動下，10至12月單月旅客人數均超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。

高鐵公司今天（28日）在高雄舉辦左營基地「第二車輛檢修廠」上梁典禮，董事長史哲致詞時提到，他之前在高雄市擔任副市長的時候，開始有演唱會經濟這作法，當時和演唱會主辦單位開玩笑說，讓藝人多唱一點，讓觀眾趕不上高鐵，就能留宿高雄。

他笑說，現在換了位置，想法就不一樣了，每次看到週末假日單日旅運人次高達30萬人次，就知道哪裡又在辦演唱會了，「高鐵是『均衡台灣』的重要推手」，未來12組新世代列車加入後，期待最高峰值可達到南北對開1小時12班列車運能，代表北高會有4班直達車，最壅塞的桃園、新竹到尖峰時刻也會有1小時8班直達車。

史哲也提到，19年前，當高鐵剛開通時每天的日均運量大概只有4.6萬人次，現在日均運量已到達22.5萬人次，甚至週末假日常常破30萬人次，這幾年幾乎每年都以1萬人次的速度在成長，很擔心現有運能會不夠，因此2年前就意識到必須要為下一個階段做好準備，新車加入絕對不是只有買車，還有後續的維修能量等配套。

交通部長陳世凱今天也出席上梁典禮，他表示，因應明年8月新列車正式上線，新的檢修場必須要先完成，除第二檢修廠之外，左營基地的總機廠也有擴建和改建工程，要如期如質完成。

