高鐵新世代列車1》左營基地增建「第二車輛檢修廠」 上梁

高鐵公司今天舉辦左營第二車輛檢修廠上梁典禮。左起為高雄市長陳其邁、交通部長陳世凱、高鐵公司董事長史哲。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司預計在今年8月引入新世代列車N700ST、明年8月正式投入營運。高鐵公司今天（28日）在高雄左營基地增建的「第二車輛檢修廠」舉辦上梁典禮，未來可做為N700ST列車及現在的700T二種列車駐車空間，還可做全車隊列車所需的日檢、月檢與車輛清洗作業。

高鐵公司向日本JR東海公司購買12輛日本新幹線最新的列車N700S，做出台灣高鐵專屬版本，名為N700ST。第1輛N700ST預計在今年7月從日本出場、8月運抵台灣，並開始一系列的營運前測試，並在明年8月上線。

台灣高鐵公司近期準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，被高鐵員工戲稱為「N700ST未來在台灣的新家」，就是左營基地增建「第二車輛檢修廠」。高鐵公司今天在左營基地舉辦上梁典禮，由交通部陳世凱部長、高雄市陳其邁市長以及台灣高鐵公司史哲董事長共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

高鐵公司預估，未來12組新世代列車N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，隨著車隊持續擴大，台灣高鐵將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式，有效分流短、中、長程旅客。

