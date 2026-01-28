為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    原來是這原因....中市豐原豐勢路二段480巷被封居民嘆不便

    2026/01/28 12:39 記者歐素美／台中報導
    豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街之一側路段被封，影響附近住戶進出。（記者歐素美攝）

    豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街之一側路段被封，影響附近住戶進出。（記者歐素美攝）

    台中市豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街的一側路段突然封路，附近居民表示，該路段為50年以上的既成道路，封路造成居民不便；在地翁子里長連佳振表示，因地主不滿市府未徵收土地，要求返還土地，經法院判決勝訴，市府正依判決辦理路面刨除，並將土地返還地主，但他已協調地主將土地租給市府，預計農曆年前即可重新恢復交通。

    張姓民眾向本報投訴指出，豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街的一側路段最近莫明被封路，致影響約200多住戶，只能從其他道路進出，十分不便，質疑該處為50年以上的既成道路，為何會被封。

    建設局表示，豐勢路二段480巷東側目前約封閉60公尺，住戶仍可向⻄通⾏⾄豐勢路 2 段 ，救災⾞輛由豐勢路2段進入480巷救災 也並無障礙 ，且富翁街與豐勢路2段另有同段484巷供⼈⾞通⾏ ，富翁街往南亦可連接富陽路再通往豐勢路2段 ，法院認定該⼟地已無供公眾通⾏之必要⽽無公⽤地役權 ，因此最高法院判決辦理路面刨除，並將土地返還地主，對於道路封閉後影響周邊交通部分，已設置告示牌面周知用路人，後續將持續宣導改道，舒緩當地車流。

    在地的翁子里長連佳振表示，位於豐勢路二段與富翁街的T字路口約40坪土地，因地主不滿市府未徵收就將其土地劃設為道路而提起訴訟，由於該道路路寬逾3.1米，未違反消防法，最高法院判決市府需刨除路面，挖除管線等設施，將土地返還地主，今天派員施工，2月9日法院點交完將土地歸還地主，他已協調地主將土地租給市府使用，到時再重舖路面，盼於農曆年前恢復交通。

    市府派員進行路面刨除作業。（記者歐素美攝）

    市府派員進行路面刨除作業。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播