原來是這原因....中市豐原豐勢路二段480巷被封居民嘆不便

豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街之一側路段被封，影響附近住戶進出。（記者歐素美攝）

台中市豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街的一側路段突然封路，附近居民表示，該路段為50年以上的既成道路，封路造成居民不便；在地翁子里長連佳振表示，因地主不滿市府未徵收土地，要求返還土地，經法院判決勝訴，市府正依判決辦理路面刨除，並將土地返還地主，但他已協調地主將土地租給市府，預計農曆年前即可重新恢復交通。

張姓民眾向本報投訴指出，豐原區豐勢路二段480巷連接富翁街的一側路段最近莫明被封路，致影響約200多住戶，只能從其他道路進出，十分不便，質疑該處為50年以上的既成道路，為何會被封。

建設局表示，豐勢路二段480巷東側目前約封閉60公尺，住戶仍可向⻄通⾏⾄豐勢路 2 段 ，救災⾞輛由豐勢路2段進入480巷救災 也並無障礙 ，且富翁街與豐勢路2段另有同段484巷供⼈⾞通⾏ ，富翁街往南亦可連接富陽路再通往豐勢路2段 ，法院認定該⼟地已無供公眾通⾏之必要⽽無公⽤地役權 ，因此最高法院判決辦理路面刨除，並將土地返還地主，對於道路封閉後影響周邊交通部分，已設置告示牌面周知用路人，後續將持續宣導改道，舒緩當地車流。

在地的翁子里長連佳振表示，位於豐勢路二段與富翁街的T字路口約40坪土地，因地主不滿市府未徵收就將其土地劃設為道路而提起訴訟，由於該道路路寬逾3.1米，未違反消防法，最高法院判決市府需刨除路面，挖除管線等設施，將土地返還地主，今天派員施工，2月9日法院點交完將土地歸還地主，他已協調地主將土地租給市府使用，到時再重舖路面，盼於農曆年前恢復交通。

市府派員進行路面刨除作業。（記者歐素美攝）

