    黃國昌小心！ 柯文哲「面色異常」 朱蕙蓉驚爆過去曾出現一次

    2026/01/28 13:16 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，25日連袂南下高雄。（資料照）

    民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，25日連袂南下高雄。（資料照）

    民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，25日連袂南下高雄，參加前市議員林于凱舉辦的座談。黃國昌發言時，柯文哲一度插手提醒他談「軍購案」，民眾黨創黨元老「大媽老司機」、網紅朱蕙蓉今日在臉書PO出柯文哲當天在現場臉色凝重的照片，表示她過去擔任柯文哲競選總部志工時，是認識柯10多年來第一次看到他兇巴巴的模樣，而這和那天在提醒黃國昌時的表情很像。

    朱蕙蓉今日在臉書發文表示，她之前在柯文哲新莊競選總部當志工，某天一早就有例行記者會，她負責在辦公室裡接電話，前面突然出狀況，一群人和一臉「硬梆梆」的柯文哲走進來，柯文哲在前面喃喃自語、叨叨念念著，一群人則緊跟在後，面面相覷、不發一語。

    朱蕙蓉說，當時好像是現場的PowerPoint沒處理好之類的事情，柯文哲在記者會一結束，馬上要求檢討，好像還說了重話，只是她忘記說了什麼，不過，她提到，「那表情與那天在提醒黃國昌主席的表情蠻像的。」她也補充，那時是她跟柯認識10幾年下來，第一次看到他兇巴巴的模樣。柯當時表情就像她臉書貼文中的照片那樣。

    柯文哲與黃國昌25日在高雄合體，面對黨務合作，他主動讓出麥克風，讓黃國昌來回答問題；不過被問及立委卸任前目標時，柯文哲突然提醒黃國昌，要他談民眾黨自提的軍購版本，兩人互動引發外界討論。

