合歡山下雪了！銀白世界美翻 即時溫度「-99度」網友笑翻

松雪樓的地面覆蓋白白的積雪。（林保署南投分署提供）

冷氣團南下夾帶水氣，合歡山昨晚開始下冰霰，接著飄雪！經一夜降雪，山上呈現冰雪世界，上午7點恢復交通後，追雪客衝上山捕捉美麗雪景，公路局提醒，台14甲線鳶峰到大禹嶺要加掛雪鏈。有網友緊盯YouTube武嶺即時影像，發現好幾次氣溫竟顯示「-99度C」，笑稱「溫度計也凍僵秀逗了」。

合歡山昨日深夜溫度就降至零下，深夜11點多開始下冰霰，溫度和水氣條件配合下開始飄雪，一夜斷斷續續的下，一早山上就是銀白世界。趕早衝上山的遊客看到雪都很興奮，不斷拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

清晨公路局就出動鏟雪車，剷除台14甲線的積雪，觀察路況後，公告鳶峰到大禹嶺路段要加掛雪鏈，武嶺到松雪樓路段建議四輪傳動車加雪鏈。

林保署南投分署表示，松雪樓一早即有積雪覆蓋，上午8點過後溫度緩緩上升至1度，地面積雪略有融化，積雪厚度約剩1.5公分，遊客行經這些積雪路段要特別小心。

合歡山遊客中心的雪白世界。（林保署南投分署提供）

武嶺亭一早就有追雪遊客上來拍照。（圖擷自公路局合歡山即時影像）

公路局天未亮就出動鏟雪車剷除台14甲線路面的雪。（公路局提供）

武嶺即時影像的影片，溫度顯示-99度C。（圖擷自武嶺即時影像YouTube影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法