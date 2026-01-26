西嶼赤馬村火警燒毀老屋 鄉長與民代連袂探視受災長者

西嶼鄉長李添進（左二）與鄉代表李家萱（右二），連袂前往火災受災戶探視。（李家萱提供）

澎湖西嶼鄉赤馬村日前發生住宅火災，造成屋內部分空間及屋頂受損。火勢雖已撲滅，但後續修繕與生活影響仍待面對。西嶼鄉長李添進與鄉代，今（26）日連袂前往赤馬村關心受災情形，實地了解長者居住現況與後續需求。

鄉代表李家萱表示，該名受災長者年約81歲，長期獨居於該處住宅，火災造成屋內兩間房間燒毀、屋頂燒穿，短期內難以自行修復。長者目前每月僅仰賴老人年金維生，家屬各有生活壓力，實際照顧與修繕資源有限，相關補助亦因制度條件受限，短期內難以銜接，生活壓力明顯。

關懷行程中，李家萱與西嶼鄉急難救助協會理事長陳福龍、西嶼鄉長李添進、西嶼鄉民代表會副主席陳金女及赤馬村長蔡榮利一同前往探視，並由西嶼鄉急難救助協會名義致贈慰問金。李家萱亦為該協會會員之一，陪同參與關懷行動。

此外，李家萱近期亦主動協助聯繫民間慈善資源，爭取實質協助。經協調後，澎湖縣樸仔媽慈善會捐助新台幣1萬元整，高雄市八德宮慈善會捐助新台幣3萬元整，相關善款已於今日由李家萱親自轉交受災長者，作為初步修繕及生活支應之用。

李家萱指出，這次實地走進屋內，看見受損情況，才更清楚長者目前面對的困難。善款金額不大，但希望能先協助把最急的部分處理起來，讓生活不要再多一分壓力。後續也將視實際修繕與生活狀況，持續關注並協助相關轉介。

獨居長者住宅火警，缺乏修繕費用。（澎湖縣政府消防局提供）

