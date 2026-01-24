屏東跨宗教祈福首度東港啟動 周春米鎮海宮參拜盼溫暖從屏南出發

屏東跨宗教祈福首度移師東港。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣一年一度的宗教盛事「2026以愛為名 迎春祈福」系列活動，今年首度將祈福首站南移至東港，由縣長周春米親自擔任主祭，在鑼鼓喧天中為全縣鄉親祈求新春平安。周春米強調，宗教是安定民心的重要力量，希望這股溫暖的「法雨甘露」能從屏南出發，擴散至全縣每一個角落。

今日一早，東港鎮海宮前便熱鬧非凡，海濱國小舞龍隊以精湛的技藝為活動揭開序幕，祥龍盤旋象徵祥瑞降臨。周春米帶領縣府團隊，在道長莊嚴的宣讀聲中，依循傳統古禮參拜。儀式過程肅穆有序，從納福鳴炮到撤班圓滿，展現出地方對信仰的深厚崇敬。

周春米致詞時表示，這項跨宗教的優良傳統自前縣長潘孟安任內發起，12年來已成為屏東歲末年初最重要的心靈慰藉。她指出，近年來受到全球極端氣候影響，沿海地區鄉親面臨更多環境挑戰，今年特別選在東港啟動，就是希望透過宗教信仰的力量，穩定民心、凝聚善念，祈求新的一年百業興旺、國泰民安。

本次活動更是展現了屏南地區強大的凝聚力，現場匯聚了東港地區共20間宮廟代表參與。周春米特別感謝鎮海宮主委洪新旗率領團隊悉心籌辦，以及立委徐富癸、東港鎮長黃禎祥、東隆宮副董事長李慶助等地方領袖親自出席。

周春米強調，宮廟不僅是信仰中心，更是社會穩定的基石，看著眾多宗教領袖跨越界線齊心共禱，體現了屏東濃厚的人情味與正能量。

縣府民政處指出，過去聯合祈福多於屏北地區舉辦，今年首度延伸至屏南，象徵縣府對南屏東鄉親心靈需求的重視，希望讓平安的溫度跨越地域。隨後兩天，跨宗教祈福將接力展開，總計5場次。分別於屏東玉皇宮、縣府大禮堂、南州精明寶宮、潮州全球佛教聯合會館及明正國中登場，歡迎民眾前往共襄盛舉，為新的一年積累福報。

