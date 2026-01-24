仁壽宮籤詩2-2》沒開玩笑！大人科藥籤有「牛乳糖」

仁壽宮大人科藥籤第76首為「牛乳糖」，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

台南市歸仁區仁壽宮是地方信仰中心，藥籤遠近馳名，264首之中竟有1帖內容僅指示「牛乳糖」，簡單到常讓求得的民眾深感疑惑，甚至以為神明在開玩笑；其實真的有其妙用，廟方新編的集注大全，仍繼續收錄，並附上說明，強調是「經驗方」。

牛乳糖列在藥籤大人科的第76首，使用方式僅寫下「半飯碗調熱酒服之」，仁壽宮全新編纂的《仁壽宮籤詩集注》則補充了藥效說明，性味甘平，可以補虛損、益脾胃，生津潤腸。

新編的集注中，還提及相關的對應症狀，如虛弱勞傷、反胃噎嗝，以及便秘消渴之人，通常以為牛乳糖會列入小兒科，沒想到大人卻更加適用，這帖趣味藥籤，之前也出現了一些「神奇」故事。

媽媽因小孩吵鬧火大求籤 吃了心情舒緩

相傳早期有位信眾覺得不適，到醫院求診，卻都未能檢查出什麼病因，後來向仁壽宮神明參拜，並求得第76首，本來他也很狐疑，但依照指示調熱酒服用，身體真的比較舒暢，消息傳開，一度讓牛乳糖藥籤聲名大噪。

曾有位母親因小朋友吵鬧，覺得頭昏腦脹，且火氣都上來，到仁壽宮參拜，擲筊乞取大人科藥籤，同樣求得第76首，她真的去附近超商購買牛乳糖，一含入口中，甜味就讓自己心情比較舒緩，而孩子跟著吃了之後，也變得安靜，當場達到雙療癒的效果，消息傳開，令信眾稱奇。

仁壽宮2015年舉辦乙未科的王船醮典時，神明突然指示要增加23味的抗疫添載品，當中包含了牛乳糖，讓信眾跌破眼鏡，後來得知其實正符合廟裡大人科第76首的內容，心中疑惑獲得解答，也讓該藥籤再度成為地方熱門話題。

趣味藥籤可能是誤植

管理委員會有考據知名學者的著作，一說牛乳糖可能是牛乳（左米右章）的誤植，為熱水煮粥時浮於上層的白色濃液，又叫做米湯，或俗稱「泔」。

泔是米粒中的澱粉和蛋白質受熱糊化、釋出，所形成的清液，屬於粥最精華的部分，廟方認為，保生大帝藥籤的出現，比牛乳糖發明的年代更早，確有誤植的可能性。

管委會強調，由於仁壽宮的牛乳糖藥籤從老一輩保存迄今，因此在編纂集注大全時，並未更動，繼續收錄、沿用，並增加了相關的效用，方便信眾理解；而台南市祀典興濟宮的藥籤有322首，南鯤鯓代天府則有271首，都比該廟的264首還多。

第76首「牛乳糖」在新編的《仁壽宮籤詩集注》仍繼續收錄，並附上效用說明。（記者吳俊鋒攝）

