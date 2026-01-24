仁壽宮籤詩2-1》排憂解惑身心兼治 ｢醫神｣保生大帝籤詩300年首成書

仁壽宮重新整理廟內的藥籤與運籤，創廟逾300年來首編籤詩集注。（仁壽宮提供）

昔日台南東門城外3大廟之一的歸仁區仁壽宮，香火鼎盛，主祀的保生大帝又有「醫神」之稱，廟內也設置藥籤，供信眾擲筊、乞取，但從明鄭時期草創迄今，並無任何相關內容的文字說明留存下來，管理委員會歷時近5年的田野調查，走訪13座知名廟宇，並考據學術與實務界的研究資料、書籍，首次將各籤註解編輯成冊，淺顯易懂，厚達490頁的《仁壽宮籤詩集注》正式問世，即將發表。

仁壽宮主委張鈴宏表示，仁壽宮提供求取的籤詩有2種，包含民間通用六十甲子籤的運籤，共60首；以及區分大人科、小兒科與眼科的藥籤，大人科120首、小兒科60首、眼科84首，合計264首。集注一書重新賦予文字說明，以親民、透明、實用為主旨進行編纂，讓信眾更好理解，解惑、釋疑。

本文、解曰、語譯 故事寓意詳解易懂

運籤方面，以往仁壽宮沒有廟公協助詮釋，只有提供1本公版的說明會，簡單描述，或由信眾自己帶回去領會，而新編的集注，則有本文、解曰、語譯，並附上詳細的故事寓意，更容易懂；藥籤部分，則將所用藥材的藥性、藥效，以及適用病症、煎服方式等都寫下，且經過詳實查考典籍，加上訪談後，完整記錄，張鈴宏指出，仁壽宮何時設置藥籤，年代已不可考，集注一書逾9.3萬字，他直誇編輯團隊真的很用心。

張鈴宏說，抽籤在國內寺廟流傳已久，屬民間術數與宗教醫療行為之一，問解的內容涵蓋了「病、訟、孕、婚、職業、財物、功名」等，都是與生活相關的主要項目，每當信眾在精神無助、遇事不決或身體有恙，經醫師診治後仍藥石無功，保生大帝成了眾人心中最佳的求援對象，籤詩的解讀相當重要。

仔細斟酌用字遣詞 學者專業指導

仁壽宮籤詩集注編輯團隊先蒐錄各寺廟的運籤、藥籤，與歸仁地區中藥舖從古沿用至今的手抄藥籤簿，做為底本，先初步整理，向保生大帝擲筊應允後，再擷取各重要著作來輔助，用字遣詞仔細斟酌，更邀請台南大學國語文系教授林登順與衛生福利部中醫藥學研究所博士蔡忠志等2位專精學者協助指導，讓內容更精確。

參考著作包含了清乾隆年間出版的《幼學須知雜字采珍大全》，以及知名學者們的《解籤》、《靈籤解說-六十甲子籤詩解》、《中國籤詩解大全》、《臺灣寺廟藥籤考釋》、《臺南祀典興濟宮保生大帝藥籤詮解》、《大龍峒保安宮保生大帝藥籤解》等。

遍訪知名廟宇、中藥行 歷史觀點看藥籤

擔任主編的仁壽宮會計方郁熙提到，為了翔實考證，他走訪了台南13座供奉保生大帝的知名廟宇，進行藥籤內容的調查，彙整相關資料，並拜會地方4間老字號的中藥行，再次確認，且做常用藥材的分析，希望從歷史觀點看藥籤文化的形成背景與意義。

方郁熙認為，運籤通常以詩詞的形式來展現神明的旨意，是流行甚久的一種決疑難解困惑方法；藥籤則是祈求神明賜予藥方醫治疾病，屬於民俗療法，有極強烈的民間信仰力量為後盾。

方郁熙強調，「跨進廟門兩件事，燒香求籤問心事」，緣於運籤長久以來滿足了廣大信眾企盼保生大帝協助排憂解惑的心理需求，為廣獲肯定的心靈寄託力量，藥籤也是各界堅定信賴的信仰療慰，具有身心兼治的生活醫療與民俗傳統，編纂籤詩集注有其必要性。

到廟裡燒香、求籤，是民間重要的信仰儀式，仁壽宮的籤詩，遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）

《仁壽宮籤詩集注》中，運籤有詳細的故事寓意、解說，讓信眾更容易懂。（記者吳俊鋒攝）

《仁壽宮籤詩集注》中，藥籤的藥性、藥效，以及適用症狀、煎服方式等，都有詳細說明。（記者吳俊鋒攝）

歷時近5年的田調、考據、編纂，《仁壽宮籤詩集注》問世。（記者吳俊鋒攝）

