「霸王級寒流」10周年了！當年台中以北不到5度「台北首度下霰」

10年前的今天，是一場「霸王級寒流」10周年，全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄，當時台中以北僅約1度到4度，史上第一次觀測到下雪的有日月潭氣象站、史上第一次觀測到下霰的有台北站、新竹站、嘉義站。

中央氣象署今天回顧當年的霸王級寒流狀況，2016年1月下旬，強烈的冷高壓將來自北極的寒風往南輸送，強冷空氣在當年1月23日起抵達到台灣附近，各地明顯降溫。到了1月24日，在顯著寒流的籠罩下，全台宛如大冰箱，多地低溫破紀錄。

依據氣象署的署屬氣象站觀測，當時台北站最低溫僅4度，是近半世紀以來的最低溫，前一次低於4度的紀錄是1972年3.2度，若以最近10年的資料來看，近幾年寒流來時，台北站的最低溫大多在6度到8上下，遠遠不及2016年的冷度。當時全台灣能維持超過10度的只剩下恆春半島，和台東南端的大武地區。

氣象署指出，這波寒流除了超冷，還冷超久，主要是因為這波寒流影響期間，還伴隨了華南雲系帶來的水氣，各地受到雲層覆蓋，白天缺乏陽光加熱，所以連白天的氣溫也相當低。

以台北氣象站的觀測為例，氣溫持續低於10度的時間長達62小時，也就是整整兩天半的時間都沒有回溫過。除了北台灣，中南部低於10度的時間也長達30到40小時。

另外，當時因為水氣充沛，出現了範圍廣大的「固態降水」，也就是「下雪」或「下冰霰」的現象。氣象署所屬氣象站的正式紀錄，史上第一次觀測到下雪的有日月潭站；史上第一次觀測到下霰的有台北站、新竹站、嘉義站。

氣象署也提醒，極端低溫帶來了難得一見的奇景，但也同時會帶來許多傷害，每一次寒流都可能造成嚴峻的農漁業寒害，也對長輩與心血管疾病患者造成健康的衝擊。

氣象署表示，這10年來不斷精進預報技術，推出了「低溫特報」的鄉鎮化以及燈號分級，讓大家能提早因應不同強度的低溫影響，多做一點準備，減少一點遺憾。

