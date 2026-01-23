降低濃霧影響 新北林口文化一路等17路口換內照式路標

降低濃霧影響 新北林口文化一路等17路口換內照式路標2026/01/23 15:16 記者黃子暘／新北報導
為避免濃霧影響交通安全，市府推動路名標誌照明改善，於去年優先完成林口區文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標誌設置。（新北市交通局提供）
新北市林口區因地形及氣候因素，清晨及夜間時段時常出現濃霧，市府交通局專門委員林昭賢表示，為避免濃霧影響交通安全，市府推動路名標誌照明改善，於去年優先完成林口區文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標誌設置，共完成17處路口、41面內照式路名標誌設置，強化夜間與低能見度環境下的交通標誌導引功能，後續工程採分區、分期逐年改善，接下來將優先檢討文化二路及主要聯外道路。
林昭賢說，去年已針對林口區事故風險較高及車流量較大的路段優先辦理改善作業，包含文化一路及多處重要聯外道路節點，此標誌採用LED內照設計，霧氣、雨天及夜間環境仍可清楚顯示路名，也有節能、省電、耐用等優點，盼透過提升辨識度，降低駕駛人迷航、急停、急轉等潛在危險行為。
林昭賢說，相關設置作業皆經過現場勘查與專業評估，確保標誌位置、亮度及視角均符合用路需求；考量預算與施工量能，將採分期、分區方式逐步改善，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路，並持續依據交通量、事故紀錄及實際使用需求辦理增設，持續完善林口地區道路指引系統。
