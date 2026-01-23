為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北北基宜花東局部短暫雨！賈新興：農曆年氣溫正常至略偏暖

    2026/01/23 10:49 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天至週日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主。

    賈新興今日於YT頻道、臉書發布影片和PO文提及，明天至週日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨。週一午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。週二（27日）至週三（28日），有受偏強東北季風影響的機率，其中週二，北北基宜花東有零星短暫雨。週三清晨，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。

    另，27日前於日本海一帶旅遊的朋友留意大雪警戒。

    週四（29日）清晨宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。週五至週六（30至31日）清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，週六晚起有受偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨。下週日（2月1日），北北基宜花有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。

    短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年期間，全台氣溫以正常至略偏暖的趨勢為主。

