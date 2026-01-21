斑馬線上「垂直三條線」有何作用？ 交通部解答曝

有網友走在路上，發現有些路口的斑馬線中間，垂直多出了「三條白線」。（圖擷取自交通部臉書官方粉專）

有網友走在路上，發現有些路口的斑馬線中間，垂直多出了「三條白線」。近日這項獨特的道路標誌，又引發網友熱烈討論。不過，交通部去年就曾於臉書官方粉專發文解惑，表示這並非單純的裝飾或畫錯，而是攸關用路安全、專為視障朋友設計的「視覺功能障礙引導標線」。

交通部臉書文中指出，這三條白線正式名稱為「視覺功能障礙引導標線」，民間也常稱之為「導盲行穿線」。其主要功能是協助視覺功能障礙者在通行馬路時，能清楚且正確地辨認行穿線的位置，並提供明確的行走動線與路徑，進而大幅提高用路安全性。

交通部指出，為了讓視障者能精準辨識，標線的規格有嚴格限制。這類標線寬度為5公分、間隔5公分，且最關鍵的設計在於其「厚度」需達0.4至0.6公分。當視障者使用白手杖滑過地面時，能透過標線突出的特定觸感，確認自己是否偏離方向，達到引導行進的目的。

關於設置地點與方式，交通部表示，地方政府及各級道路主管機關，應針對有視障者通行或引導需求之路口，積極設置此類標線。而繪設方式則必須嚴格遵守「道路交通標誌標線號誌設置規則」第185條第3項之規定辦理，以確保全國規格統一，方便視障者辨認。

交通部提醒，一般民眾在路口看見此種標線時，除了理解其背後的溫馨功能，也應保持路面暢通，共同打造更友善的無障礙用路環境。

